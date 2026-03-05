El Madrid gana también a la Virtus para sumar un récord de 14-1 como local en la Euroliga

El Real Madridsufrió para derrotar a la Virtus de Bolonia (92-84), que creyó hasta el final gracias a un Carsen Edwards, en la decimocuarta victoria en su pabellón, que volvió a pitar, por segundo encuentro consecutivo, al entrenador Sergio Scariolo.

El balsámico triunfo en el último compromiso europeo ante el Bayern, el primero tras la derrota en la final de la Copa del Rey ante el Baskonia, y el de este jueves ante los italianos, no impidieron que la afición, en una peor entrada que ante los bávaros, silbase de nuevo, y con más intensidad, a su entrenador cuando fue presentado junto al resto de jugadores.

Una imagen que contrasta con la solidez del equipo en el Movistar Arena, donde acumula, tras el triunfo de este jueves, en una jornada de regreso tras la segunda ventana de clasificación al Mundial, el récord de Europa como local con 14-1.

Pasados los pitos, el conjunto blanco salió dispuesto a torpedear la ofensiva del Virtus con una defensa a toda pista sobre Luca Viloza y Carsen Edwards, dos de los principales armadores del equipo transalpino. Con Alen Smailagic al '5', Dusko Ivanovic buscó alejar al madridista Tavares de la zona y minimizar su impacto.

Los visitantes salieron mejor y aprovecharon, precisamente, la dirección de Vildoza y el estado de gracia de Edwards, con 10 puntos. El Madrid, por su parte, apostó por Hezonja en el poste bajo y por situaciones cerca del aro para Tavares, yendo sobre seguro en ataque a la espera de mejorar sus sensaciones atrás, 12-17 (min.4).

Scariolo anticipó sus habituales rotaciones y el equipo recuperó agresividad con el trabajo de actores 'secundarios' como Feliz, Deck o Garuba, que rebajaron la diferencia hasta el 22-23, (min.10).

El segundo cuarto comenzó con un parcial de 9-0 favorable a los blancos, con Théo Maledon y Trey Lyles como protagonistas. El Virtus tardó cuatro minutos en el cuarto en meter su primera canasta pero recuperó la mejor versión de Edwards con siete puntos consecutivos, 31-30 (min.15).

Los locales se despegaron con una renta de ocho tantos seguidos, rematados por un triple de Llull, 39-30. Sin embargo, la gran efectividad desde el perímetro de Edwards, con 4/9 y 22 puntos, más de la mitad de los del Virtus, redujo la distancia del Madrid al descanso, que cerró la primera mitad con un espectacular triple, el tercero del equipo, sobre la bocina de Campazzo desde el centro de la pista, 46-40.

Tras la reanudación, Ivanovic colocó un quinteto más físico y obtuvo grandes minutos del joven Momo Diouf hasta que le duró la gasolina. Los blancos mandaban en el marcador gracias a un contundente Tavares pero no eran capaces de abrir una brecha definitiva tras la quinta pérdida de balón de un contrariado Hezonja, 56-50 (min.27).

Esta vez sin el efecto Lyles en ataque, el Madrid sufrió para igualar las sensaciones de los italianos, impulsados gracias a la movilidad interior de Aliou Diarra. Otro argentino, en esta ocasión Deck, anotó un nuevo triple al final del periodo para deshacer el empate, 64-61 (min.30).

Dos aciertos consecutivos desde más allá del arco de Edwards, 29 puntos, y Vildoza pusieron a los suyos por delante. Llull y Okeke pagaron con la misma moneda y los blancos despertaron con otro acierto desde el 6,75 de Maledon, 75-72 (min.34).

El Madrid se aplicó atrás pero empezó a descuidar el rebote. Cada ataque se recrudeció y los de Scariolo sacaron petróleo con la lucha de Okeke y la frialdad de Hezonja y Campazzo desde fuera, que acertaron sendos triples salvadores a falta de menos de tres minutos, 83-77.

Los locales recuperaron su efectividad perimetral y amarraron una nueva victoria en su 'fortín', donde continúan siendo el mejor equipo de la competición gracias a un favorable balance de 14-1.