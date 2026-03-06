LA UEFA sanciona al Real Madrid por el saludo nazi de uno sus socios

La UEFA ha decidido actuar en relación al saludo nazi que realizó un socio, que ya fue expulsado del club, en el partido entre el Real Madrid y Benfica. El seguidor fue detectado por la seguridad del conjunto blanco y la entidad actuó con dureza, pero no se ha librado de la sanción del máximo organismo del fútbol europeo. Este ha seguido el protocolo habitual para este tipo de caso.

Amenaza de cierre durante el próximo año

La UEFA ha impuesto una multa de 15.000 euros por un comportamiento racista y/o discriminatorio de uno de unos seguidores. Este hincha se encontraba en la grada de animación y será clausurada para 500 aficionados en caso de que en el próximo año se repita una actitud similar. Es un 'modus operandi' por el que ya han pasado otros equipos como el Barça o el Atlético.

"El Real Madrid CF comunica que ha pedido de manera urgente a la Comisión de Disciplina del club que inicie un procedimiento inmediato de expulsión al socio que ha sido captado por las cámaras de televisión haciendo el saludo nazi en la zona donde se ubica la Grada de Animación, momentos antes de iniciarse el partido entre el Real Madrid y el Benfica", fue la decisión inmediata de la entidad.

El Real Madrid, por tanto, deberá ir con mucho cuidado después de haber recibido este primer castigo y el aviso de cierre de parte del estadio. La UEFA actúa siempre con firmeza en estos casos y no tolerará ve otro caso que supere las líneas rojas marcadas. Durante el encuentro frente al Benfica en el que se produjo el incidente se desplegó una pancarta en contra del racismo tras los incidentes vividos en la ida.

Incidentes racistas en el Benfica - Real Madrid

Durante el encuentro vivido en el Estádio da Luz, Vinicius ordenó al colegiado francés François Letexier activar el protocolo contra el racismo después de que el brasileño denunciase insultos por parte de Prestianni. Una acusación que continúa bajo investigación de la UEFA, que decidió suspender provisionalmente al argentino para evitar un tenso encuentro en el Bernabéu.

Días después, del club luso identificó y abrió procesos sancionadores contra varios socios y aficionados que hicieron gestos simiescos en el partido de ida de los playoffs de la Champions. Unas acciones que, por el momento, no han tenido un castigo oficial por parte de la UEFA, que se dedica a perseguir activamente este tipo de comportamientos. Tanto dentro como fuera del campo.

El conjunto madridista vuelve a jugar la Champions League este miércoles, 11 de marzo (21:00 horas), en el Santiago Bernabéu ante el Manchester City en el partido de ida de los octavos de final. Un duelo que volverá a llenar el recinto blanco y que será fiscalizado ante las posibles reincidencias que puedan darse. Algo que pasará durante los próximos doce meses que contempla la amenaza de cierre.