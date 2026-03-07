LaLiga EA Sports
El Girona pone las tablas en el último instante ante un Levante que ve frustrado su sueño de acercarse a la salvación
Carlos Espí adelantó a los granotas, Olasagasti fue expulsado en la segunda mitad y Joel Roca puso la igualada en el descuento
EFE
Valencia
Un gol del futbolista del Girona Joel Roca, desviado por un jugador del Levante y que tuvo que ser revisado en el VAR, en el minuto 93 salvó a su equipo de una derrota en el encuentro disputado este sábado en el Ciutat de València y dejó hundida a la grada levantinista que ya celebraba su segunda victoria consecutiva.
El Levante se adelantó en el marcador en el minuto 50 con un cabezazo de Carlos Espí, pero la expulsión de Jon Ander Olasagasti en el minuto 59 permitió que el Girona se volcara a por el empate desde la roja directa del centrocampista 'granota' y en el último instante lograra la igualada.
