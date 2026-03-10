El triatlón Anfi Challenge Mogán Gran Canaria agota sus plazas a un mes del comienzo de la prueba

El triatlón Anfi Challenge Mogán Gran Canaria agota por primera vez todas sus plazas más de un mes antes de su celebración, prevista para el 18 de abril en Anfi del Mar. La organización ha activado una lista de espera tras cerrar la inscripción para la edición de 2026. La prueba contará con una participación mayoritariamente internacional. Más del 70% de los triatletas inscritos proceden de fuera de España, mientras que un 31% llegará desde distintos puntos del país.

Entre las nacionalidades con mayor presencia figuran Reino Unido, Alemania, Italia y Francia, a las que se suman participantes de Sudáfrica, Estados Unidos, Polonia, Países Bajos, Dinamarca, Bélgica, Portugal y Suiza, entre otros países. La competición abrirá la temporada europea de triatlón y volverá a reunir a deportistas profesionales y amateurs en el sur de Gran Canaria. Según la información difundida por el Consistorio, la prueba volverá a situarse entre las citas del circuito Challenge con mayor presencia de profesionales en la salida.

Triatlón Anfi Challenge Mogán Gran Canaria. / James Mitchell

La prueba cuenta con dos modalidades

El Anfi Challenge Mogán Gran Canaria incluye dos recorridos. La modalidad corta consta de 1,5 kilómetros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de carrera a pie. La prueba de media distancia recorrerá 1,9 kilómetros a nado, 90 kilómetros en bicicleta y 21 kilómetros de carrera. La salida y la meta estarán situadas en la playa de Anfi del Mar.

La organización señala que en semanas previas a la cita comienzan a llegar al municipio participantes que preparan la competición sobre el terreno. La prueba ha contado en otras ediciones con triatletas como Patrick Lange, Sam Laidlow, Aaron Royle, Florian Angert, Pieter Heemeryck, Andy Dreitz, Anne Haug, Jan Frodeno, Alistair Brownlee, Emma Pallant, Nicola Spirig, Lisa Norden, Pabla Dapena, Iván Raña, Sara Pérez Sala y Judith Corachán.

Challenge Mogán Gran Canaria forma parte de la red Challenge Family y es el único triatlón internacional que se celebra en Gran Canaria, según la nota remitida. La prueba cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Mogán, el Cabildo de Gran Canaria a través de Turismo de Gran Canaria y el Instituto Insular de Deportes, el Gobierno de Canarias, el Grupo Anfi, Anfi Sports Academy, la Federación Canaria de Triatlón y otras entidades colaboradoras.