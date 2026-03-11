La peor noche de Guardiola en el Bernabéu, el 'fedesistema' del Madrid y la euforia de Mbappé

Kylian Mbappé ha vuelto ya de París, donde combinó el tratamiento de su lesión de rodilla con el ocio en pareja. Se sabía con seguridad que estaba de vuelta porque, ahora, no solo le sigue la prensa futbolística, sino también la del corazón. Buscaban las cámaras en el Bernabéu a la actriz Ester Expósito, su presunta pareja sentimental, con la que se dejó ver por la capital francesa, por los palcos del Bernabéu. Pero ni rastro de ella. Será que no le gusta el fútbol. O el Madrid. O que tenía mejores cosas que hacer, vaya.

Sí estaba, en cambio, el francés, acompañado en el palco por Alaba, tras sus ausencias frente al Benfica y el Getafe. Desde ahí musitaba, seguramente, la incógnita de todo el madridismo: si su equipo iba a saber sobrevivir a una cita de primer nivel sin su caudal goleador. Lo que nadie esperaba es que su capa de superhéroe fuera a parar a los hombros de Valverde.

Mbappé alucina en el palco

Ni Mbappé daba crédito al estado de trance de su compañero, autor de tres goles en espacio de 22 minutos, los que van del 20 al 42 de la primera mitad. Solo una vez en su carrera con el Real Madrid había anotado el uruguayo más de un gol en un partido, en la final del Mundialito de 2023 ante el Al Hilal (5-3). Y, de repente, se destapaba con un triplete en un puñado de minutos.

Venía Valverde de mantener al Madrid con vida en LaLiga, gracias al gol de rebote y en el descuento que protagonizó la victoria en Balaídos del pasado viernes. En cinco días, de un tanto liberador a un triplete de pura furia. Cuatro goles en una semana frente a los dos que había marcado anteriormente esta temporada. Un dato sin sentido, solo propio del Madrid en la Copa de Europa, la combinación más extraordinaria de la historia del fútbol mundial. «Hacía mucho tiempo que no disfrutaba tanto de un partido», dijo el hombre de la noche todavía sobre el césped, con el premio al MVP y el balón del partido como recuerdo.

El uruguayo del Real Madrid Fede Valverde celebra su tercer gol ante el Manchester City en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. / Juanjo Martín / EFE

Fue el uruguayo el arma que encontró el Madrid para desnudar las enormes carencias del extraño planteamiento de Guardiola en el Bernabéu. Contrario a su naturaleza táctica, se presentó en el campo blanco con cuatro delanteros puros y un centro del campo famélico, apenas compuesto por Rodri y Bernardo Silva. El City se rompía con un soplido desde que el primer gol del Madrid le metió las dudas en el cuerpo. El plan era buscar el emparejamiento Trent-Doku. En cuanto el inglés comenzó a recibir ayudas, al City se le vieron todas las carencias.

La peor derrota de Guardiola

En defensa, claro, fue todavía peor. Courtois entendió enseguida que la mejor manera de sacar de puerta era buscar en largo la cabeza de Valverde, defendido –por decir algo– por O’Reilly. A la segunda, con la colaboración de un Donnarumma del que nunca se sabe qué esperar –el penalti que provocó y paro a Vinícius sirve como demostración–, fue gol. «Lo habíamos ensayado», destacó el charrúa.

Se impuso el 'fedesistema', un planteamiento de partido que consistió en hacerle llegar el balón a Valverde y que él se fuera encargando de marcar goles como si se tratara de Mbappé, que seguía alucinando desde el palco con lo que veía. Un solo verso libre para quemar toda la literatura de Guardiola, cuyas correcciones llegaron ya demasiado tarde para evitar la peor de sus ocho derrotas en el Bernabéu.