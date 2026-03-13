El Barça no levanta cabeza en un Palau sin público y enciende las alarmas

Lastrado por las lesiones y su inoperancia, el Barça sufrió este viernes su cuarta derrota consecutiva en la Euroliga, la sexta en los últimos siete duelos. El Hapoel de Tel Aviv agravó la crisis europea de los azulgranas, que tuvieron que reponerse a la baja de última hora de Shengelia (75-80).

En un Palau a puerta cerrada y con protestas en las afueras por el conflicto con Palestina, el cuadro de Xavi Pascual se atascó en ataque y concedió demasiado en defensa. Dan Oturu (22 puntos) y Elijah Bryant (21) comandaron a los israelís, mientras Kevin Punter (17) y Will Clyburn (15) lideraron el ataque catalán en otra actuación insuficiente.

Parcial de 0-10

En pocas horas se le acumularon las desgracias al Barça en forma de lesiones. Si el jueves se confirmó la rotura muscular de Laprovittola, que le mantendrá tres meses de baja, minutos antes del choque ante el Hapoel llegó otro mazazo al anunciarse la ausencia de Shengelia por un problema en el sóleo de la pierna derecha. Sin el base argentino ni el ala-pívot georgiano, todo se complicaba un poco más para revertir la mala racha del equipo.

Clyburn lanza a canasta en el partido de este viernes ante el Hapoel en el Palau. / Alejandro García / EFE

Consciente de esas pérdidas, Will Clyburn tomó protagonismo desde el comienzo. El alero americano aglutinó los primeros tiros a la espera de la irrupción de Kevin Punter. En un intercambio continuo de golpes, el primer cuarto se cerró con ventaja azulgrana y buenos minutos de Cale, Norris y Marcos, piezas habituales de la segunda línea (26-19).

Parcial de 0-10

En los israelís, mientras, Micic empezó atascado y solo brillaba Oturu, pero el panorama se complicó en el segundo cuarto con un parcial de 0-10 que llevó a Pascual a detener el crono (26-29, m. 13). Clyburn cortó la sangría, pero el alero se quedó demasiado solo en un segundo cuarto desastroso que el Barça cerró con solo 14 puntos ante un rival que se marchó al descanso con seis puntos de ventaja (40-46).

Xavi Pascula gesticula durante el duelo contra el Hapoel. / Alejandro García / EFE

Tocaba reaccionar y mejorar en defensa para evitar otro fiasco, pero Vesely cometió la cuarta falta demasiado pronto (m. 24), lo que condicionó aún más la pintura. Las distancias se mantuvieron y el equipo catalán entró por detrás en el cuarto final (61-66).

Pascual, ofuscado

El atasco se apoderó del ataque local y Pascual tuvo que intervenir con un tiempo muerto cuando el encuentro ya tenía muy mala pinta para el Barça (63-73, m. 34). Lo intentó todo el técnico en busca de la remontada, pero no encontró soluciones en una plantilla mermada que se ofuscó en el tramo final del choque.

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Pascual también perdió los papeles con sus protestas a los árbitros y el Barça acabó prolongando su derrumbe con una pobre imagen antes del derbi catalán del domingo en la ACB contra la Penya en el Olímpic.