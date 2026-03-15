Antía Castro lidera la Marea Rosa de más de 3.500 participantes en la Carrera de la Mujer de Gran Canaria Central Lechera Asturiana

La Carrera de la Mujer de Gran Canaria Central Lechera Asturiana ha sido hoy la primera prueba del circuito nacional 2026 y ha reunido a más de 3.500 mujeres que han completado los 5 km de recorrido, con salida desde la Plaza de Canarias y meta en el Auditorio Alfredo Kraus tras recorrer el paseo marítimo de Las Canteras. Tras la carrera a pie, se han sumado al festival de fitnes y aeróbic de una hora de duración en la zona de postmeta, dirigido por los monitores de GO Fit Las Palmas, BalletFit y Zumba. En la salida, se ha rendido un emotivo homenaje a Almudena Rodríguez, como reconocimiento a su enorme trayectoria deportiva y por ser un referente canario del mundo del deporte para todas las niñas y jóvenes.

La gallega Antía Castro, del equipo Oysho, se ha impuesto con autoridad al resto de mujeres que han conformado la “Marea Rosa” del que es el mayor evento deportivo femenino de Europa, y ha cruzado la meta en solitario parando el crono en 16:13, con más de un minuto y medio de ventaja sobre Alba García, segunda clasificada, y con más de dos sobre su compañera de equipo Lorena Plano, tercera clasificada. Victoria Stephens cruzó la meta en cuarto lugar y Abby Campuzano fue quinta de la general y primera chica menor de 15 años en completar el recorrido.

Carrera de la Mujer de Gran Canaria Central Lechera Asturiana 2026 / LP/DLP

100 inscripciones totalmente solidarias

Hoy ha arrancado en Gran Canaria el circuito nacional 2026 de la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana con la primera cita de la temporada. Ha sido posible gracias al apoyo del Cabildo a través del Instituto Insular de Deportes, el Ayuntamiento de la capital y la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

Además de las inscripciones normales, ha habido hasta 100 inscripciones totalmente solidarias a favor de a favor de la Asociación Canaria de Cáncer de Mama y Ginecológico. Todas las participantes han lucido el dorsal con el 016 (teléfono de atención a las víctimas de violencia machista en Canarias). Como novedad este año se ha organizado una jornada previa enfocada en prevención, deporte y salud y patrocinada por Hyundai Canarias, Hospitales San Roque y Centro Comercial Las Arenas.

En este pasado 2025 se ha superado la cifra histórica de 1.600.000 mujeres participando desde 2004 en el que es el mayor evento deportivo femenino de Europa. En 2026 el objetivo seguirá siendo difundir la práctica del running y del ejercicio aeróbico entre las mujeres de todas las edades,luchar contra el cáncer, recaudar fondos para promover su investigación y concienciar sobre la importancia de su prevención anticipada, así como combatir la violencia de género y las desigualdades sociales y educativas que sufren las mujeres en todos los ámbitos.

Asociación Frida Kalho

El proyecto este año de la sección +SolidariAs ha sido la Asociación Frida Kalho. La Asociación con sede en Telde y presidida por Mapi Jerez se fundó para fomentar la participación de la mujer en el ámbito cultural mediante la realización de talleres, exposiciones, teatro, charlas y formación con temática de igualdad, salud y deporte. Llevan más de 15 años empoderando a las mujeres a través de la cultura y el arte y estarán mañana en la feria de la corredora con un stand donde nos mostrarán su trabajo

Las mujeres refugiadas de CEAR participaron un año más en la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana en Gran Canaria, que se ha convertido en un espacio de encuentro, bienestar y reivindicación para miles de mujeres. A través de esta iniciativa, las participantes de los programas de acogida de CEAR encuentran una oportunidad para compartir una experiencia colectiva, fortalecer su autoestima y disfrutar del deporte en comunidad.

También ha habido hoy más de 40 mujeres invitadas por la organización a través de Cruz Roja, continuando con esta línea de apoyo a proyectos locales e inclusivos, Mujeres de la Asociación Cruz Blanca y mujeres del CAED Colegio León también han recibido dorsales para participar el domingo.

El circuito nacional de la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana 2026 contará con el patrocinio principal de Central Lechera Asturiana, Oysho y Banco Santander, junto a Marlene,Octopus Energíay Neutrógena. Con la colaboración de Cosmo, Cadena Dial y Daiichi-Sankyo Astrazeneca y con el apoyo de los ayuntamientos de todas las ciudades del circuito.

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La Carrera de la Mujer de Gran Canaria cuenta con el apoyo principal del Cabildo de Gran Canaria, por medio del Instituto Insular de Deportes y la estrecha colaboración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Instituto Municipal de Promoción de la Actividad Física y del Deportejunto a laAutoridad Portuaria de Las Palmas. Además, a nivel local, los patrocinadores son Hospitales Universitarios San Roque,Olisticy Hyundai Canarias, con la colaboración deGuaguas Municipales,Fonteide,Centro Comercial Las Arenas,Hotel Cristina yGoFit.