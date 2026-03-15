Antonelli gana en China; Sainz puntúa y Alonso se retira

Un ganador de 19 años. El Gran Premio de China ha vivido un momento histórico este domingo con la victoria de Andrea Kimi Antonelli, que se ha anotado su primera victoria en Fórmula 1 y le ha dado a Italia el primer triunfo después de dos décadas.

El prodigio Antonelli, que ayer ya rompió esquemas al superar el récord de precocidad de Vettel (2008) al convertirse en el poleman más joven de la historia, con 19 años, 6 meses y 18 días, ha sido hoy el segundo más joven ganador de todos los tiempos, liderado un nuevo doblete de Mercedes, con su compañero George Russell en segunda posición y Lewis Hamilton completando el podio, el primero para el heptacampeón con Ferrari.

Carlos Sainz, noveno en meta, ha sumado sus primeros puntos de la temporada con Williams en el circuito de Shanghai, después de defenderse de Colapinto, que ha cerrado la zona de puntos. Fernando Alonso no ha logrado su objetivo de terminar la carrera y Aston Martin ha vuelto a irse de vacío tras el abandono del asturiano y también de Lance Stroll.

Sin McLaren

La carrera arrancado con cuatro bajas de última hora, los dos McLaren, Bortoleto (Audi) y Albon (Williams). Un duro golpe para el campeón Lando Norris y más aún para su compañero Oscar Piastri, que ya se perdió la cita inaugural en casa, en Australia, tras sufrir un accidente durante las vueltas de instalación.

Tal como se esperaba, los Ferrari han protagonizado una salida fulgurante. Hamilton la ha ganado la partida a Kimi Antonelli, el poleman más joven de la historia, y Russell, que ha fallado, se ha visto sorprendido por Leclerc.

Trompo de Hadjar

Antes de completar la primera vuelta se autodescartaba Hadjar, tras un aparatoso trompo. Bearman ha podido evitarle milagrosamente y ha cedido varias posiciones. Alonso y Sainz, que han ganado siete plazas en la batalla campal de la salida, rodaban 10º y 11º, aunque el ‘espejismo’ ha durado poco. Hasta que Bearman se ha recuperado del ‘susto’ y Verstappen les ha dado caza en su particular remontada.

Cuatro vueltas han tardado los Mercedes en pasar a comandar la carrera. Antonelli ha alcanzado a Hamilton cuando se ha activado el ‘modo overtake’ y Russell ha hecho lo propio con Leclerc, para ponerse a la estela de su compañero italiano.

Coche de seguridad

La acción en pista se ha estabilizado hasta que el Aston Martin de Stroll se ha detenido, provocando el primer coche de seguridad y dando a pie a un cambio de estrategia a dos paradas para los favoritos, que salieron con medios. Más perjudicados se han visto Verstappen y Sainz, que habían anticipado su pitstop instantes antes. En apenas 10 vueltas se confirmaba el quinto abandono en Shanghai, según reporte de Honda, por un problema de baterías en el coche del canadiense.

La carrera se ha relanzado en la vuelta 14 y tras el baile de paradas en boxes, Hamilton ha aprovechado una distracción de Russell para ganarle la posición, mientras Antonelli ha podido tomar distancia gracias al ‘escudo’ e Ocon y Colapinto, que libraban detrás de él su particular batalla.

Pulso en Ferrari

El neumático duro ha dado un plus a Ferrari. Hamilton y Leclerc se han colocado en el top tres, al acecho del Mercedes de Antonelli, con Russell, por detrás, a ritmo de vuelta rápida.

Leclerc y Hamilton se han enfrascado en una lucha sin cuartel y Russell se ha beneficiado del toma y daca de los Ferrari, cargando batería y esperando su oportunidad para adelantarles a ambos. Quedaban 26 vueltas y de nuevo los dos Mercedes comandando la carrera.

Ocon ha intentado superar a Colapinto, que había salido de boxes, ha intentado meterse por el interior en una zona donde no había sitio y ambos se han tocado. El francés, que ha reconocido su error, ha sido penalizado con 10 segundos por el incidente.

Alonso y Verstappen se retiran

Alonso, que cerraba el grupo en 17ª posición, ha hecho su parada, justo a punto de ser doblado. El asturiano ha tenido que tirar la toalla en la vuelta 35 y retirar el coche, con las manos entumecidas por las vibraciones.

Honda aseguró el sábado, tras la completar las 19 vueltas de la carrera sprint con los dos monoplazas, que el grave problema de las vibraciones se había minimizado. A la hora de la verdad, Alonso ha marcado el límite real, levantando las manos del volante cuando ha salido del garaje tras su parada.

Verstappen ha sufrido una súbita pérdida de potencia y ha tenido que retirar su Red Bull en la vuelta 46, lo que ha permitido a Sainz escalar a la novena plaza. Paralelamente, los Ferrari han continuado su duelo por el podio, que Hamilton ha conseguido decantar a su favor en uno de sus circuitos favoritos.

Ocon ha caído a la última posición tras cumplir su sanción, ya con solo 16 pilotos en pista.

Antonelli , con susto incluído por un bloqueo a falta de 3 vueltas, ha culminado su impecable defensa para anotarse su primera victoria en Fórmula 1 con solo 19 años. Russell ha concluído segundo esta vez, pero mantiene el liderato del Mundial, que ahora pone rumbo a Japón antes de abordar un largo parón de cuatro semanas tras hacerse oficial la suspensión de los grandes premios de Bahrein y Arabia.

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Hamilton ha conseguido su primer podio con Ferrari y Leclerc y Bearman completando el top cinco. Carlos Sainz, noveno pero doblado, ha sumado sus primeros puntos con Williams, en otro extraño espectáculo de esta nueva F1, que ha deparado mucha acción y adelantamientos, pero ha tenido un final previsible: Segundo doblete consecutivo de Mercedes.