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Un Rayo con 10 iguala en el último instante al Levante, que ve escapar la salvación
Carlos Espí anotó el tanto de los granotas y Pathé Ciss puso la igualada en tiempo de descuento
EFE
Madrid
Un gol en el tiempo añadido del senegalés Pathé Ciss dio un punto al Rayo Vallecano ante el Levante (1-1), que vio esfumarse una victoria que tuvo en su mano con el gol del canterano Carlos Espí antes del descanso y después de que los franjirrojos jugaran casi toda la segunda parte con diez por la expulsión por doble amarilla del defensa Mendy.
El conjunto vallecano, con más pasión que juego, se rehízo del golpe anímico por la inferioridad numérica y porfió hasta el último minuto para arañar un punto que aleja al Levante de su aspiración de acercarse a la permanencia, que le queda a cinco.
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