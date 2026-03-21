Arbeloa se abraza al 'cholismo' antes del derbi: "Atacar, atacamos todos. Y defender, defendemos todos"

Álvaro Arbeloa compareció en la rueda de prensa previa al derbi que el Real Madrid jugará esta domingo (21:00) en el Santiago Bernabéu ante el Atlético de Madrid. El técnico comenzó advirtiendo que "es un partido muy importante por lo que suponen estos tres puntos. Es de los mejores partidos que se pueden vivir como jugador, entrenador o aficionado. Llegamos con muchas ganas de jugar ante un gran equipo". Será su primer enfrentamiento en el banquillo ante Diego Pablo Simeone, algo que celebra: "Es una suerte enfrentarme a entrenadores como Simeone, que lleva años demostrando su calidad y su talento. Es el típico entrenador que te lleva al máximo y te exige el máximo".

Jugará Mbappé, pero sopesa su titularidad

Para este partido podrá contar con la presencia de Mbappé y Belligham. Del francés comentó que "en las tres arrancadas que le vimos en Manchester demostró que está muy bien de sensaciones. Máxima confianza, máximas garantías. Está el cien por cien y es desequilibrante". Arbeloa también se pronunció sobre su posible marcha con Francia esta semana: "Me parece fenomenal que vaya con Francia. Mañana va a jugar seguro, no es inconveniente que vaya con su selección. Si lo llaman es que es muy bueno y es una buena noticia para el Real Madrid. No puedo pretender que jugadores como Kylian o Jude no vayan con su selección. Son futbolistas importantísimos. Sé lo que uno siente al representar a su país y la responsabilidad que es. Son inteligentes y saben lo importante que son para sus países y para sus clubes.". Y sobre el inglés, apuntó que "Bellingham estará en la convocatoria y tengo ganas de verle en el campo. Es normal que pueda ir con su selección. Es inteligente y sabe lo que hace en cada momento y la situación en la que está. Feliz de que mañana pueda ayudarnos".

Preguntado por el desafío que supone integrarlos en el once y que no se pierda el sacrificio defensivo que han mostrado jugadores como Brahim o Thiago Pitarch, Arbeloa ha cambiado diametralmente su discurso. El técnico blanco ha pasado de decir sobre Mbappé y Vinícius que "queremos que estén frescos para atacar y no quiero que bajen a perseguir a los laterales o a los mediocampistas" a advertir ahora que "atacar, atacamos todos y defender, defendemos todos". Arbeloa manifestó a este respecto que "esto es un trabajo colectivo y tienen que entender lo de los últimos partidos. Viajar juntos cuando vamos hacia adelante y viajar juntos cuando vamos para atrás. Me tocará a mí que entiendan su función en el equipo y pongan su talento a favor del grupo. No es lo mismo jugar con Brahim que con Kylian o con Jude que con Arda. Son jugadores que llevan mucho tiempo en la élite y saben lo que es trabajar al servicio del equipo". Y cuestionado si la llegada del inglés puede sacar del once al canterano, el salmantino advirtió que "cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente. Pueden jugar los dos juntos, son dos grandes jugadores y no porque juegue Jude no tiene que hacerlo Thiago".

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El entrenador blanco también se pronunció sobre la lesión de Courtois y los riesgos que se toman con los jugadores que juegan con molestias: "Hay muy pocos futbolistas que salgan al campo al cien por cien, sin molestias ni dolores. Al descanso quería seguir jugando, pero yo fui quien decidió parar. Tengo total confianza en Lunin. Se ha lesionado el mejor portero de la historia, pero tenemos otro porterazo. No hay plazos marcados para su recuperación con Thibaut". Y terminó hablando de Rudiger, otro lesionado que se ha recuperado y que por ahora no ha negociado su continuidad en el club: "Yo respeto a las dos partes. Estoy dispuesto a hacer una estatua de Rudiger y ponerla en mi jardín. Me dijo que en marzo estaría a disposición del equipo en la parte complicada de la temporada y vaya si lo ha he estado. Nos implica carácter y talento defensivo. Solo puedo decir cosas buenas".