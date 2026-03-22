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Atletismo

Mariano García, campeón del mundo de 1.500 metros en pista

El atleta de Fuente Álamo, en una carrera magistral, ha conquistado el segundo título mundial de su vida

Mariano García celebra su victoria en las semifnales del Campeonato del Mundo en pista cubierta de Polonia

Mariano García celebra su victoria en las semifnales del Campeonato del Mundo en pista cubierta de Polonia / RFEA

Dioni García

Mariano García García lo ha conseguido. Por segunda vez en su carrera deportiva, se ha proclamado campeón del mundo de atletismo en pista cubierta, en esta ocasión en la distancia de 1.500 metros lisos en Polonia. 'La Moto' ha hecho una carrera magistral, sensacional, controlando en todo momento y aguantando en una recta final donde ha resistido al ataque de Isaac Nader, el gran favorito.

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