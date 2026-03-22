El regreso de Ronaldinho y la heroicidad de Joan García: la contracrónica del Barça - Rayo Vallecano

Mientras el Camp Nou sigue rodeado de andamios que hacen pensar en un futuro glorioso cuando el feudo azulgrana esté terminado, entre sus pasillos la historia se mantiene. Sigue habiendo la misma aura de las grandes noches europeas vividas, las victorias celebradas y, por qué no, de las derrotas dolorosas que han marcado épocas. Porque reconstruirse y mirar hacia el futuro no impide que se eche un ojo de vez en cuando al pasado. Modernizarse no implica abandonar la tradición, los orígenes y la historia. A esos futbolistas que han significado tanto para el club azulgrana.

Los jugadores del Barça salen al campo conla nueva camiseta de Ronaldinho / FC Barcelona

Y el Barça está trayendo al presente a sus leyendas. Ante el Rayo Vallecano, todos los jugadores dirigidos por Hansi Flick llegaron al Camp Nou con el 10 en la espalda. Y con una zamarra de manga larga que solo podía ser de una persona. Ronaldinho volvió a ser protagonista por su 46º cumpleaños con una reedición de su icónica camiseta. Todos los jugadores la llevaron tanto a su llegada como una vez saltaron al verde para hacer la inspección del césped. Pasearon por los pasillos con la icónica camiseta del que fuera 10 del Barça, que este sábado cumplió años. Su característica celebración también se coló entre las que ahora protagonizan los futbolistas del Barça. ¿Quién no la ha usado más de una vez en su vida? Hasta CAT la copió y se enfundó la zamarra que lució mientras recibía a la plantilla de Hansi Flick.

Sin el cuello de solapa típico de las camisetas de ahora, manga larga y con el parche de TV3 amarillo de toda la vida. Lo más jóvones de la plantilla vistieron la camiseta de uno de los ídolos del barcelonismo y, probablemente, también suyo de cuando en vez de pisar el césped del Camp Nou veían los partidos en la grada como aficionados. Soñando algun día con ocupar a taquilla en el vestuario que ahora lleva su nombre. La camiseta de Ronnie, toda una oda a lo vintage que sigue reafirmando la apuesta del Barça por rescatar su historia. Eso si, llevársela a casa no era barato. Justo después del partido, todo aquel que quiera hacerse con ella podía comprarla por 130 euros.

Heroico Joan García

Cuando rodó el balón, los ojos también seguían puestos en el 10. Lamine Yamal ha heredado la historia azulgrana, el legado de un seguido de jugadores que ha hecho del Barça mucho más que un equipo de fútbol. Contra el Rayo Vallecano no tuvo su día más fino ni protagonista. Estuvo ahí esperando su momento, latente en la banda con Cancelo y Raphinha como aliados. Mientras Lamine aguardaba un destello que no llegó (fue sustituido en el 82), quien marcó el solitario gol del encuentro fue Ronald Araujo. Por segundo partido consecutivo, el uruguayo se posicionó como lateral derecho y por esa banda se reconvirtió, dado un poco más de velocidad a su actuaciones que si lo hiciera como central. Marcó en el 25 un testarazo pegado al segundo palo, haciendo valer su faceta atacante que tantas veces le ha pedido Hansi Flick.

FC Barcelona vs Rayo Vallecano de la Liga EA Sports Foto: Dani Barbeito Spotify Camp Nou / Dani Barbeito / SPO

El otro nombre clave fue el del hombre bajo palos. Joan García apareció y de manera decisiva en el segundo tiempo. Sobre la hora de partido, el Barça se desajustó cuando ya iba por delante en el marcador. El guardameta respondió pese al susto en la primera parte, donde tuvo que ser atendido por las asistencias médicas. Ya en plenas facultades, él salvó al Barça cuando le faltaron las ideas. Con una parada de reflejos salvadora consiguió mantener la mínima ventaja en el luminoso. El guardameta mantuvo en pie a un Barça que, pese a una primera parte resolutiva, no consiguió mantener ese control en el segundo tiempo. Más errático en defensa, los azulgranas intentaron hacer buena la estoicidad de Joan bajo palos, pero no consiguieron rascar mucho en ocasiones de peligro aisladas.

Nombre de pasado y presente, pero sobre todo futuro azulgrana. Fue una jornada atípica, con el partido a las 14 horas por cuarta vez en la historia del Barça, donde se aunaron la tradición y un futbolista emblemático como Ronaldinho con aquellos que esperan dejar tanta huella en el club que, con el paso de los años, esos homenajes sean para ellos. De momento, el Barça de Hansi Flick lucha por hacer buena una era de éxitos que parece ya haber empezado.