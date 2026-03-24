F1
Ecclestone, magnate de la F1, se apunta al 'culebrón' Aston Martin: "Solo lo entendería si ya no le gusta vivir en Suiza..."
El exjefe de la Fórmula 1 habló sobre la salida de Wheatley del proyecto de Audi y su posible llegada a Aston Martin como jefe de equipo
Cristina Moreno
La temporada 2026 de Aston Martin ha arrancado movida y las carencias en la pista han empezado a provocar ya movimientos también en el organigrama de la escudería, con un nombre propio ya en el horizonte: Jonathan Wheatley.
La salida del británico del proyecto de Audi tras apenas unos meses ha desatado los rumores y a falta de confirmación oficial parece que su nuevo destino está en Silverstone, al frente del equipo de Fernando Alonso. Un movimiento que tendría como objetivo apartar a Adrian Newey de las funciones de jefe de equipo para destinar toda su atención al proyecto deportivo del AMR26.
Desde Silverstone se apresuraron a desmentir esos rumores. "El equipo no participará en una especulación mediática sobre su equipo directivo. Adrian Newey continúa liderando como Team Principal y socio técnico gestor", afirmaron desde la escudería de Lance Stroll, aunque lo cierto es que en el 'paddock' la mayoría dan por hecho el fichaje de Wheatley.
¿Volver a casa?
Entre las voces autorizadas que se han pronunciado al respecto se encuentra la del veterano Bernie Ecclestone, quien fue rotundo. "Eso es realmente imposible", dijo sobre la situación en declaraciones al diario suizo 'Blick'.
El que fuera jefe de la F1 y una de las personalidades de este deporte aportó una visión particular al respecto de la salida de Wheatley de Audi, un proyecto nuevo en el campeonato, con objetivos a largo plazo. "Solo tendría sentido si no le gusta vivir en Suiza y quiere volver a Inglaterra", apuntó, haciendo referencia a las sedes de Audi y Aston Martin.
Audi apenas ha dado explicaciones sobre la salida de Wheatley tras apenas unos meses y se mostró escueta en su comunicado. "Por motivos personales, Jonathan Wheatley dejará el equipo con efecto inmediato", explicaba en una nota en la que informaba de cambios en la estructura interna de esta salida.
De confirmarse el fichaje por Aston Martin, Wheatley regresaría a casa y es que antes de firmar por Audi formó parte durante varios años de la estructura de Red Bull, cuya sede se encuentra en Milton Keynes, a tan solo unos kilómetros de Silverstone, donde se ubica la fábrica de Aston.
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