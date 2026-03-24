Escalada del bloque en la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026: fuerza, estrategia y espectáculo en cada movimiento

Una de las pruebas donde más presión se respirará en el ambiente de la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026 será en la de bloque. La potencia, creatividad y capacidad de superar un bloque en pocos intentos mantendrán en vilo a todo el que se acerque por el recinto ferial de Alcobendas del 28 al 31 de mayo. Los mejores especialistas del planeta pondrán de manifiesto por qué es una de las disciplinas en auge a nivel deportivo y en este artículo explicaremos algunas de las claves que lo hacen tan atractivo.

Un bloque plantea retos cortos pero intensos en los que los escaladores, independientemente del nivel, deben resolver una serie de movimientos sin cuerda y a baja altura, protegidos de una hipotética caída por colchonetas. Cada problema exige interpretar la pared, elegir la mejor secuencia y ejecutar con precisión movimientos que pueden ser explosivos, técnicos y de pura coordinación.

Como ocurre con el resto de las modalidades de la escalada, cualquier aficionado puede aventurarse en el bloque, ya que la pared ofrece tantos niveles de dificultad como perfiles de escalador existen. Ese impulso natural de superación avanza de forma progresiva, del mismo modo que lo hacen los distintos niveles que ofrecen las innumerables paredes de la naturaleza o los que se diseñan en los rocódromos urbanos.

World Climbing FSC125586 Boulder. Sorato Anraku / Cedida

Cómo funciona la competición de bloque

En el bloque de competición, los escaladores se enfrentan a varios problemas diseñados por los routesetters (especialistas que crean los recorridos) que buscan poner a prueba diferentes capacidades físicas y mentales. Los profesionales disponen de un número limitado de intentos sin un número de intentos explícito para resolver cada bloque, lo que añade presión y obliga a tomar decisiones muy rápidas. Eso, sí, cada problema tiene un tiempo máximo de 5 minutos en la clasificatoria y semifinal, y de 4 minutos en la final, durante el cual pueden realizar intentos ilimitados; al finalizar el tiempo, deben bajarse del muro. La puntuación depende de los objetivos alcanzados: cada Top (agarre final) otorga 25 puntos y cada Zona (agarre intermedio) otorga 10 o 5 puntos, pero cada intento fallido resta una pequeña parte de esa puntuación. Los mejores resultados determinan la clasificación final en cada categoría, femenina y masculina.

Funciona así: C ada Top (agarre final) otorga 25 puntos y cada Zona (agarre intermedio) otorga 10 o 5 puntos, pero cada intento fallido resta una pequeña parte de esa puntuación. Los mejores resultados determinan la clasificación final en cada categoría, femenina y masculina. Sin embargo, más allá del resultado, cada intento es también una demostración de estrategia: memorizar secuencias y decidir cuándo arriesgar o cuándo guardar energía puede marcar la diferencia. Mentalmente, se empieza a escalar mucho antes de poner la mano en la primera presa.

Estrellas nacionales e internacionales en Alcobendas

En este contexto competitivo, los aficionados que acudan a Alcobendas podrán ver en acción a los mejores escaladores de bloque de España ya que acudirán deportistas de la talla de Guillermo Peinado, Geila Macià o Hugo Martín. En cuanto a figuras internacionales, también estarán presentes nombres como el de Oriane Bertone, Sorato Anraku, Annie Sanders o Mejdi Schalck.

Entre otros, estos escaladores ofrecerán una variedad de movimientos donde combinarán pasos explosivos, saltos dinámicos, lances a presas lejanas, coordinaciones complejas o movimientos de fuerza que requieren una gran precisión. En Alcobendas, el público podrá seguir de cerca cada intento… casi al mismo nivel que los escaladores, observando cómo analizan el problema y cómo reaccionan tras cada caída.

Los cuerpos de estos escaladores están definidos por una gran potencia de tren superior, la estabilidad abdominal y la capacidad para generar un gran impulso desde los pies. Aunque como en cualquier modalidad de la escalada, el aspecto mental es clave para la correcta lectura del problema: entender el recorrido antes de empezar y visualizar la secuencia adecuada es vital para acertar y ahorrar tanto intentos como energía.

Y es que cada intento supone enfrentarse a la incertidumbre del movimiento siguiente, gestionar la frustración de una caída y volver a intentarlo con rapidez. En muchas ocasiones, la diferencia entre completar un bloque o quedarse a un paso está en la capacidad de mantener la calma y adaptarse sobre la marcha.

World Climbing FSC112589. Oriane Bertone / Cedida

Un evento internacional que podrá seguirse también en streaming

Para no perderse detalle de la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026, la cita madrileña no solo atraerá a público en directo, sino que también podrá seguirse desde otros países gracias a la retransmisión internacional. Las rondas decisivas de la competición -incluidas las semifinales y finales de bloque y velocidad- podrán verse en streaming a través de Eurosport, ampliando el alcance del evento y acercando la escalada a nuevos espectadores.

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Poco o nada podía sospechar del boom del bloque el francés Pierre Allain, cuando a principios del siglo XX comenzó a utilizar rocas de poca altura para entrenar movimientos técnicos antes de afrontar grandes paredes. Regularmente se desplazaba desde su tienda parisina (de artículos de montaña) a la cercana zona natural de Fontainebleau para realizar ejercicios de entrenamiento que, con el tiempo, han ido evolucionando hasta convertirse en una disciplina propia de la escalada deportiva. Y de ahí a la actual expansión gracias a los rocódromos y su desarrollo de competiciones internacionales. Todo ello ha impulsado su crecimiento hasta convertir el bloque en una de las modalidades más dinámicas y espectaculares de la escalada, con una expansión que hoy continúa gracias al desarrollo de los rocódromos y de las competiciones internacionales.