Bus Leader San Roque se juega la permanencia ante Melilla en la última jornada

El Bus Leader San Roque afronta este sábado (18.30 horas) uno de los partidos más decisivos de la temporada, en el que se jugará la permanencia en casa frente al Club Voleibol Melilla. El conjunto del barrio llega a la última jornada con la obligación de ganar y pendiente también de otros resultados para lograr la salvación.

El equipo grancanario necesita sumar los tres puntos ante el conjunto azulón para mantener vivas sus opciones de continuar en la categoría. Sin embargo, no dependerá únicamente de sí mismo. El desenlace también estará condicionado por el resultado del enfrentamiento directo entre Leganés y Playas de Benidorm, un duelo clave en la lucha por la permanencia.

En este sentido, al San Roque le favorece cualquier resultado en ese partido siempre que no se resuelva en el tie-break, ya que el reparto de puntos en un quinto set complicaría sus opciones matemáticas de salvación.

El encuentro se presenta así como un auténtico todo o nada para los locales, que confían en hacerse fuertes en casa en un partido de máxima tensión y con mucho en juego. La afición volverá a ser un factor clave en un choque que puede marcar el futuro inmediato del club.

Tras una temporada exigente y marcada por la igualdad en la zona baja de la clasificación, el Bus Leader San Roque llega con opciones a la última jornada, aunque sin margen de error. La victoria es imprescindible para aspirar a la permanencia y cerrar el curso con un final positivo.

El desenlace de la jornada decidirá si el equipo logra mantenerse en la categoría o si, por el contrario, consuma el descenso tras una campaña en la que ha luchado hasta el último momento.