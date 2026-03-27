Pedro Peñate debutará en el Mundial de Rallyes junto a Fátima Toledo en un nuevo hito para Expedición Canarias Dakar

Pedro Peñate volverá a escribir una nueva página en su trayectoria deportiva con su debut en el Campeonato del Mundo de Rallies con motivo del WRC Rally Islas Canarias, una edición histórica que celebra las bodas de oro de la prueba y que situará a Canarias en el centro del automovilismo mundial.

Tras firmar un Dakar 2026 histórico, en el que se convirtió en el primer piloto español de la historia en competir y finalizar en todas las categorías del Rally Dakar, el piloto grancanario cambia temporalmente la arena por el asfalto para afrontar uno de los mayores desafíos de su carrera: competir por primera vez en una prueba del Mundial y hacerlo, además, en una de las citas más especiales del calendario mundial con un Renault Clio Rally5.

En este nuevo reto, Pedro Peñate estará acompañado a su derecha por Fátima Toledo, copiloto campeona la pasada temporada del Campeonato de Rallies de Santa Cruz de Tenerife en Categoría 3 y campeona del Trofeo N3 Costa Adeje Tenerife Sur en labores de copilotaje. Además, Fátima forma parte de la recientemente creada Comisión de Mujer y Motor de la Federación Canaria de Automovilismo, que ahora se incorpora a la familia de Expedición Canarias Dakar para afrontar este gran escaparate internacional.

Este paso adelante en la trayectoria del proyecto ha sido posible gracias al respaldo de la empresa Repuestos Morales & Cabrera, gran socio y patrocinador estratégico de esta iniciativa. Su apuesta ha resultado decisiva para convertir en realidad un desafío de esta magnitud. Repuestos Morales & Cabrera, referencia en climatización, ventilación, refrigeración, maquinaria y repuestos para el canal Horeca, ha querido impulsar una acción con proyección global, vinculando su marca a un proyecto deportivo canario con ambición internacional.

Junto a ellos, ha sido también fundamental la implicación de Sández Competición, cuya invitación y confianza han sido determinantes para que este proyecto salga adelante y para que Pedro Peñate y Expedición Canarias Dakar puedan estar presentes en el WRC Rally Islas Canarias.

La presencia de Expedición Canarias Dakar en esta prueba también responde a la voluntad del equipo de dar visibilidad y retorno a los patrocinadores que acompañan al proyecto en el Dakar, aprovechando un evento de repercusión mundial, con un enorme impacto mediático y la presencia de los mejores pilotos del planeta. Esta participación servirá además para seguir proyectando y comunicando la aventura del equipo con vistas al Dakar 2027.

“Estoy en uno de los mejores momentos de mi carrera deportiva y ha surgido una oportunidad que jamás habría imaginado. Después de todo lo vivido en el Dakar, poder debutar ahora en un rally del Mundial y además sobre asfalto es algo increíble para mí. Este proyecto sale adelante gracias al empuje de Morales & Cabrera y a la invitación de Sández Competición, que han creído en nosotros para seguir potenciando Expedición Canarias Dakar en un escaparate mundial como este. Estoy muy ilusionado por competir en casa, en el mejor asfalto del mundo y ante la mejor afición del mundo”, señala Pedro Peñate.

Por su parte, Fátima Toledo destaca que “este desafío supone un sueño. Es el resultado de toda una vida trabajando, aprendiendo y creciendo dentro de este deporte. Lo afronto con muchísima ilusión, responsabilidad y orgullo. Tener a mi izquierda a una leyenda del Dakar como Pedro Peñate en una prueba de este nivel será algo muy especial y una experiencia inolvidable”.

Este proyecto es posible gracias al apoyo de la empresa Repuestos Morales & Cabrera, Valsebike, KTM, Universidad Nebrija, Sández Competición, Star Garage, Cabildo de Gran Canaria, Gobierno de Canarias, Ayuntamiento de Valsequillo, FB Motorsport Marketing y Würth, entidades y empresas que hacen posible que un proyecto nacido en Canarias siga creciendo, compitiendo y soñando a nivel internacional.

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Próximamente tendrá lugar la presentación oficial del proyecto en las instalaciones de la empresa Repuestos Morales & Cabrera, en El Goro (Las Palmas de Gran Canaria), donde se ofrecerán más detalles sobre esta participación en el WRC Rally Islas Canarias.