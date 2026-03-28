El Grupo Rafael Afonso San Roque seguirá compitiendo en Primera Nacional

Nuevo éxito para la prolífica cantera del San Roque en su debut en la categoría de bronce del voleibol femenino nacional, con un proyecto ilusionante que ha conseguido salvar la categoría.

El Grupo Rafael Afonso San Roque, con Adrián González al frente del equipo, terminó la temporada regular como noveno clasificado del Grupo B de la Primera Nacional Femenina, con un balance de siete victorias y 15 derrotas, sellando matemáticamente su permanencia en la jornada final, despidiendo la temporada con un triunfo por la vía rápida en casa ante el Heidelberg-Fix&Fit (25-23, 25-19, 25-17).

González reconoce que la temporada del primer equipo femenino de la entidad rojinegra "ha sido de muchísimo mérito, porque comenzábamos en una categoría nueva por primera vez en la historia del club, en la Primera Nacional Femenina y el equipo era muy joven, con poca experiencia y nos tocó en un grupo muy fuerte, con numerosos equipos catalanes, por lo que en un principio nos costó arrancar y adaptarnos a la categoría".

"Sufrimos varias lesiones durante la temporada, que nos complicaron bastante el día a día, pero la clave estuvo en que el equipo nunca dejó de trabajar de forma constante y día a día", explica el jefe del banquillo de las chicas del barrio.

En su opinión, en la salvación, influyó la llegada en enero de Mariángel Méndez, "una joven venezolana que nos dio un plus importante y empezamos a competir mucho mejor, enlazando varias victorias consecutivas". Además, "en el tramo final llegadon dos jugadoras de mucha experiencia, brasileñas, que querían aportar al grupo y dar ese empujón necesario al grupo para lograr esa permanencia en la última jornada ante el Heidelberg", agrega González.

Adrián afirma que "para el club es un orgullo, porque después de tantos años de trabajo en la base, logrando buenos resultados a nivel nacional y regional, esas chicas al final pueden tener una oportunidad en el primer equipo y te muestran el camino para las demás chicas". "Estoy agradecido a cada una de las jugadoras, las lesionadas espero que se recuperen y nos vemos el año que viene", concluye el entrenador isleño.