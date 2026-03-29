Antonelli, victoria y liderato histórico en Japón; Fernando Alonso acaba y cumple la misión en casa de Honda

A Kimi Antonelli la vida le sonríe. El segundo piloto más jóven de la parrilla (19 años) se ha encontrado esta temporada con el mejor coche y con la suerte de los campeones. Después de hacer historia en China al convertirse en el poleman más precoz de la historia y lograr su primera victoria en Fórmula 1, el italiano ha repetido triunfo en Japón y es el nuevo líder del Mundial, el más joven de todos los tiempos.

La carrera ha comenzado muy mal para Antonelli, que ha fallado estrepitosamente en la salida y tras la primera vuelta era sexto. Sin embargo, ha conseguido remontar hasta situarse segundo tras Russell y cuando el inglés ha hecho su parada, el safety car por el accidente de Bearman le ha puesto en bandeja su segunda victoria.

Piastri ha conseguido disputar su primera carrera este año y no ha desperdiciado la oportunidad para reivindicarse con una espectacular actuación, finalizando segundo en el podio. La tercera plaza se ha decidido tras un vibrante pulso entre Charles Leclerc y George Russell, que esta vez se ha decantado en favor de Ferrari.

Carlos Sainz ha concluído 15º tras otra discreta carrera con Williams, mientras que Fernando Alonso ha visto por primera vez la bandera a cuadros este año. Aunque doblado, el asturiano ha cumplido la misión en casa de Honda, y ha sido 18º.

Error desde la pole

La salida en Suzuka ha deparado un primer cambio de guión. Kimi Antonelli ha perdido cuatro posiciones. También su compañero Russell, segundo en parrilla con el Mercedes, se ha visto inmerso en la confusión, sorprendido por Piastri, Leclerc y Norris.

El australiano, que no pudo disputar los anteriores grandes premios de Australia y China, ha protagonizado una soberbia arrancada para situarse al frente en la primera frenada con el McLaren, seguido por Leclerc y Norris, con Hamilton intercalado entre los dos Mercedes, en el top seis. Sainz ha mantenido la 16ª plaza de salida y Alonso ha ganado una, por error de Bottas, para comenzar 20º en casa de Honda.

Superioridad de Mercedes

Antonelli, que en Shanghai logró su primera victoria en F1 a sus 19 años, se ha quejado por radio de que le habían golpeado. Recuperado del bajón inicial, el italiano ha dado caza a Hamilton con gran facilidad, dejando claro que en esta nueva F1 el W17 va un paso por delante de sus rivales directos.

Russell no ha tardado en adelantar a Leclerc y Norris para irse a por Piastri. Después de estudiarle, le ha lanzado un demoledor ataque en la octava vuelta, en la entrada de la chicane, pero con desventaja en la gestión de energía, por lo que el de McLaren le ha devuelto el golpe.

Antonelli también le ha ganado la partida al campeón Lando Norris, que se ha descolgado para quedar expuesto ante un Hamilton en progresión. La siguiente 'víctima' del joven piloto italiano ha sido Leclerc, pero el monegasco ha plantado cara y Kimi se ha ido largo.

Norris ha sido el primero de los favoritos en hacer su parada, en la vuelta 17 y Leclerc le ha seguido en la siguiente para protegerse de un posible 'undercut'. El de Ferrari ha vuelto a la pista con el neumático duro, con margen de un segundo y medio sobre el británico.

Accidente de Bearman

La jugada de McLaren, más conservadora pensando en el podio, se ha completado llamando a boxes a Piastri, que ha cedido el liderato en la vuelta 19. Los dos Mercedes han retrasado su pitstop para pasar a comandar la carrera.

Russell no ha tenido suerte y justo después de efectuar su parada, en la vuelta 22, ha aparecido el primer safety car. Oliver Bearman (Haas) se ha estrellado a gran velocidad contra las protecciones a la salida de la curva 11 y ha tenido que ser trasladado al centro médico del circuito de Suzuka, tras salir renqueante de su monoplaza.

Con un gran diferencial de velocidad por la batería, Bearman se ha acercado demasiado a Colapinto en un trazado estrecho y para evitar al Alpine se ha ido a la hierba. Afortunadamente, a pesar del impacto de 50G, el inglés solo ha sufrido contusiones, descartado una lesión grave.

En el plano deportivo, accidente ha beneficiado a los que no habían parado, en especial a Antonelli, que se ha encontrado de nuevo al frente, aunque también a Verstappen o Sainz.

La carrera se ha relanzado en la vuelta 27, con Piastri de nuevo presionando al italiano de Mercedes, Russell a su estela y los Ferrari en el top cinco. Hamilton ha superado al británico, con problemas para calentar sus neumáticos, y se ha situado tercero.

Para Aston Martin y Honda el gran objetivo en Japón era tratar de completar una carrera por primera vez esta temporada. No lo han conseguido los dos coches, ya que Lance Stroll se ha retirado tras 31 vueltas, cuando rodaba último. Fernando Alonso, que en esos momenos ocupaba la 19º a más de ocho segundos de cabeza, ha seguido adelante en modo 'test'.

Antonelli ha consolidado su ventaja con Piastri, encarrilando la que sería su segunda victoria consecutiva. Paralelamente, Russell se preparaba para adelantar a Hamilton, ahorrando energía, y se ha visto sorprendido por Leclerc. El líder del Mundial ha encarado el tramo final de la carrera, a falta de quince vueltas, superado por los dos Ferrari.

Leclerc ha advertido al muro de Maranello que tenía más velocidad que Hamilton: "Para vuestra información, estamos perdiendo tiempo". Con vía libre, el monegasco ha dado cuenta de su compañero para tratar de asegurarse el podio. Russell también ha dejado atrás al heptacampeón y Norris le ha puesto en serios apuros hasta relegarle a la sexta plaza final.

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Antonelli ha cruzado la meta como vencedor y flamante nuevo líder del Mundial, a costa de Russell, que por primera vez no ha subido al podio. Piastri y Leclerc han acompañado al nuevo 'rey' de Mercedes y Fernando Alonso ha cumplido la misión, llegando hasta al final (18º) en casa de Honda, aunque doblado. El AMR26 necesitará mucho tiempo para ser competitivo, tal como anticipó Fernando a su llegada a Japón.