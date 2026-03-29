Dominio y victoria insultante del mejor Bezzecchi en Austin

Tres grandes premios de 22. Seis carreras de 44. Tres pruebas al ‘sprint’ y tres grandes premios largos. Cierto, esto solo acaba de empezar y acabará más tarde que nunca ¡el 29 de noviembre!

El Mundial de MotoGP se toma ahora, hasta el 26 de abril (Jerez) unas semanitas de vacaciones por el aplazamiento del GP de Catar, otra víctima de la guerra de Irán, pero la verdad es que era imposible predecir que ocurrieran tantas cosas en tan poco tiempo.

A todos, absolutamente todos los favoritos, especialmente al principal, al catalán Marc Márquez (Ducati), le han ocurrido un montón de cosas. Ha habido tres líderes distintos: Pedro Acosta (KTM) salió líder de Tailandia, Marco Bezzecchi (Aprilia), lo hizo de Brasil; Jorge Martín (Aprilia) lo conquistó ayer en Austin y, hoy, un apoteósico, de nuevo, ‘Bezz’ recuperó el mando del Mundial en terreno estadounidense, convirtiéndose en el primer piloto de la ‘era moderna’ de MotoGP en enlazar cinco triunfos consecutivos: Portugal, Valencia (2025), Tailandia, Brasil y EEUU (2026).

A todos les ha pasado de todo. ‘Bezz’ se cayó en la primera carrera al ‘sprint’ que abría el año, la misma en la que le quitaron la victoria a MM93 por ser demasiado agresivo; Márquez ganó a lo grande el sábado de Goiania después de que se le reventase la rueda trasera en Tailandia; el ‘tiburón de Mazarrón’ sigue sin ganar su primer GP en MotoGP en más de dos años, pero está ahí en la lucha, siendo el único que se codea, a ratos, con las Aprilia; y, sí, el mundo está feliz por el regreso de Jorge Martín (Aprilia), que ha vuelto por sus fueros tras un año horrible…tiene pinta de que estamos ante el campeonato más disputado de las últimas décadas.

El italiano Marc Bezzecchi y su fabulosa Aprilia se convierte en el primer piloto de la 'era moderna' de MotoGP que gana cinco grandes premios consecutivos.

La carrera de hoy en EEUU, que abre un paréntesis de reflexión, fue demasiado fácil para las dos Aprilia oficiales de ‘Bezz’ y ‘Martinator’, que dominaron, de principio a fin, con un ‘tiburón’ que parece atravesar el mejor momento de su carrera deportiva ¡y eso que es bicampeón del mundo de Moto3 y Moto2!, sin haber ganado aún en MotoGP, pero solo Acosta, solo él, puede inquietar (y no durante toda la carrera) a las motos oficiales de Noale.

‘Bezz’, que se duerme algo los sábado, está absolutamente intratable los domingos. Y, no solo eso, sino que ha liderado casi todas las vueltas de los tres grandes premios que se han celebrado en el día de fiesta, consiguiendo triunfos incontestables y ya es, sin duda, el gran favorito para hacerse con el título, a no ser que las Ducati y el gurí Gigi Dall’Igna tengan algo reservado para cuando el Mundial regrese en Europa, en circuitos más normales, más tradicionales y divertidos.

De momento, el dominio de las Aprilia se demuestra de forma aplastante, no solo por su poderío mecánico y aerodinámico, sino por su paquete perfecto, tanto que hasta el japonés Ai Ogura, un piloto bueno, bueno, pero no prodigioso ni candidato, está siempre, siempre, entre los primeros. Hoy, sin ir más lejos, perseguía el podio cuando ha sufrido un problema mecánico.

Marc Márquez (Ducati) protagoniza otra carrera fabulosa y, pese a la penalización, remonta hasta la quinta plaza, sobreviviendo a un GP en el que empezó sufriendo una caída a 192 kilómetros por hora.

Y mención aparte merece, hoy, de nuevo, Marc Márquez (Ducati), que arrancando desde la sexta posición y teniendo que cumplir una ‘long lap’ de penalización, que le ha supuesto perder más de seis segundos, ha terminado quinto después de regresar a la pista en 11ª posición. El nueve veces campeón del mundo volvió a sobrevivir a un GP dificilísimo desde la caída del viernes.

GP de EEUU: 1. Marco Bezzecchi (Aprilia), 40 minutos 50.653 segundos; 2. Jorge Martín (Aprilia), a 2.036 segundos; 3. Pedro Acosta (KTM), a 4.497 segundos; 4. Fabio Di Giannantonio (Ducati), a 6.972 segundos y 5. Marc Márquez (Ducati), a 8.100 segundos.

Mundial de pilotos: 1. Marco BEZZECCHI (Italia), 81 puntos; 2. Jorge MARTÍN (España), 77; 3. Pedro ACOSTA (España), 60; 4. Fabio DI GIANNANTONIO (Italia), 50 y 5. Marc MÁRQUEZ (España), 45.