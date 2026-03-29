Reventón El Paso 2027 ya tiene fecha: la carrera se celebrará el 3 de abril

La próxima edición de la Reventón El Paso Fred. Olsen Express ya tiene fecha confirmada. La decimoquinta edición de esta destacada prueba de trail running se celebrará el sábado 3 de abril de 2027, tras el éxito de la cita disputada este fin de semana en La Palma, que reunió a más de 2.000 participantes en ocho modalidades competitivas.

La organización ya trabaja en el futuro del evento con el objetivo de dar un salto cualitativo y convertirse en sede de los Campeonatos de España de 2027. En concreto, aspira a acoger las modalidades Uphill,con un nuevo recorrido exclusivamente de subida, Up&Down, Classic y Long Race dentro de la categoría Ultra.

La decisión final sobre la designación como sede nacional se conocerá a mediados del próximo mes de abril, cuando la Real Federación Española de Atletismo anuncie su elección. De confirmarse, la prueba palmera reuniría a algunos de los mejores corredores del panorama nacional.

El anuncio de la fecha de 2027 se realizó durante la jornada de clausura de la edición de este año, coincidiendo con la ceremonia de entrega de premios celebrada en la Plaza Francisca de Gazmira.

Reventón AULA: el impulso a la cantera

Antes de dar por cerrada la edición de 2026, la organización tiene previsto celebrar el próximo 29 de abril una nueva iniciativa bajo el nombre de Reventón AULA, que tendrá lugar en el entorno de la Hacienda del Pino.

Se trata de una jornada de convivencia deportiva y educativa que contará con la participación de todos los centros escolares del municipio, incluyendo el IES El Paso y varios colegios de la zona. En total, más de 600 alumnos de entre 3 y 18 años, acompañados por cerca de 90 docentes, formarán parte de esta actividad.

El objetivo de esta propuesta es acercar el trail running a los más jóvenes, fomentar el respeto por el entorno natural y reforzar el vínculo con uno de los eventos deportivos más representativos de La Palma.

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La iniciativa cuenta con la colaboración de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias.