Tenis
Carlos Alcaraz y Martín Landaluce preparan la temporada de tierra batida en El Palmar
Los tenistas murciano y madrileño han coincidido en la Real Sociedad Club de Campo, donde se han saludado y después han trabajado por separado
Dioni García
Tras su prematura eliminación en el Masters 1000 de Miami y después de unos días de descanso, Carlos Alcaraz ha vuelto al trabajo para preparar la temporada en tierra batida, que comenzará la próxima semana con el torneo de Montecarlo, donde el año pasado se impuso el murciano. La Real Sociedad Club de Campo de Murcia, que cuenta con numerosas pistas de arcilla, es el lugar elegido por su equipo para desarrollar estos entrenamientos. Ya el domingo empuñó la raqueta el número 1 del mundo, que este lunes continúa con el plan establecido, aunque en esta ocasión también se encuentra Martín Landaluce, el tenista madrileño que firmó en Miami el mejor resultado de su carrera deportiva al llegar hasta los cuartos de final del torneo.
Alcaraz y Landaluce, un tenista que se formó en la Rafa Nadal Academy, se quieren adaptar rápido a la tierra batida después de un largo período jugando en pista rápida. Los dos españoles han celebrado un entrenamiento, aunque por separado, que ha congregado a numerosos socios del Club de Campo que sí esperaban al murciano pero no al madrileño. Ambos se han saludado antes de iniciar en solitario sus respectivas sesiones.
Landaluce, gracias a los puntos sumados en Miami, se ha situado a un paso de entrar por primera vez en el top 100 de la ATP, que es el objetivo que se ha marcado el jugador del Club de Tenis Chamartín para acceder así directamente a los cuadros finales de los Grand Slam. Su próximo torneo será un Challenger 125, en el que será uno de los cabezas de serie, que se disputará la próxima semana en Monza.
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