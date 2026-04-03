Arbeloa: "España no es racista. Somos un gran país, muy tolerante"

Álvaro Arbeloa compareció en la sala de prensa de Valdebebas antes del partido que medirá al Real Madrid con el Mallorca en Son Moix este sábado a las 16:15 horas. El técnico blanco comenzó analizando el incidente que se vivió en Cornellà, con los cánticos xenófobos que se produjeron en las gradas del estadio españolista. "Yo creo que España no es un país racista. Si lo fuese, tendríamos problemas todos los fines de semana. Hay que erradicar comportamientos, cosas que yo no puedo cambiar. Pero esto, lo voy a seguir defendiendo. España debe seguir luchando para erradicar este tipo de actitudes, pero somos un gran país, muy tolerante. No debemos generalizar; pero sí seguir con la misma lucha y fuerza".

Mbappé y su rodilla

Arbeloa también se refirió a la polémica sobre la rodilla de Kylian Mbappé y el diagnóstico erróneo de los servicios médicos del Real Madrid: "Lo que ha dicho Kylian estos días: es una información absolutamente falsa. Y es momento de dejar atrás su rodilla y centrarnos en sus goles. Que vuelva al nivel que tiene y ha demostrado". El técnico habló después del compromiso defensivo del francés y su aportación al equipo: "Kylian tiene un compromiso enorme y sabe perfectamente lo que le pido. Tanto a él como a Vini. Los delanteros tienen que defender menos que los defensas; igual que atacan más que los defensas. Pero necesitamos ser un equipo muy comprometido todos los días. Los 25. En este momento debemos acabar el partido sin ahorrar esfuerzos. Y luego, el talento de estos jugadores marcará la diferencia".

El salmantino celebró que "los internacionales han vuelto todos sanos, por suerte. Y ese es el primer objetivo. Ha sido un parón muy positivo para la mayoría de ellos, teniendo minutos. Y ya estamos concienciados de la exigencia del partido de mañana, porque el Mallorca necesita los puntos tanto como nosotros. Estamos preparados. Nunca es fácil jugar fuera de casa después de un parón. Quedan nueve finales y mañana es la primera".

Habló de los casos particulares de Jude Bellingham y de Vinícius Júnior. Del inglés comentó que "Su caso era un poco particular, porque jugó unos minutos ante el Atlético, pero Tuchel ha decidido que no lo haga ahora. No han querido correr riesgos. Jude es lo bastante inteligente para haber hecho buenas sesiones de entrenamiento. Y está preparado para ayudar mañana. Necesitamos que vaya cogiendo ritmo de competición". Y del brasileño apuntó: "¡Está claro que Carletto no le ha dado mucho descanso! (Ríe) Pero la exigencia del Real Madrid es muy parecida a la de Brasil. Viene con mucha carga de minutos, pero decidiremos más adelante.

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Concluyó sorteando la cuestión sobre su futuro en el banquillo del Real Madrid: "No me preocupa. Estaré aquí hasta el último día, como he dicho siempre. Quiero ayudar a que este equipo siga ganando títulos... esté quién esté en esta silla. Eso es lo único importante. Solo pienso en el Mallorca. Estamos donde queríamos: peleando por la Liga y la Champions. Nos jugamos todo en cada partido; no tenemos margen de error. Mallorca es un partido muy complicado, por el que me han saltado 714 alarmas. Por el contexto, por el rival, porque cuesta después de un parón... pero me da confianza cómo han entrenado los jugadores. Les veo con muchas ganas, concentrados para pelear por todo. Sabiendo que no va a ser fácil, pero somos el Real Madrid y debemos demostrarlo en cada partido. Que cuando llega la primavera, este club siempre da lo mejor de sí mismo".