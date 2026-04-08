Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Juanma Herzog - UD Las PalmasCambio brusco del tiempo en CanariasPapa León XIV no visitará la isla de El HierroDeclaración de la Renta 2025Gasolina barata Las PalmasEnfermero salva a un recién nacidoRiesgo desprendimientos Canarias
instagramlinkedin

LALIGA

Carvajal, Cazorla, Silva o Azpilicueta, imputados por la justicia andorrana por contrabando de relojes

Dani Carvajal, César Azpilicueta, Santi Cazorla y David Silva son investigados por el Principado con la colaboración activa de la Guardia Civil por presunta evasión de impuestos en la compra de relojes de alta gama

La justicia andorrana investiga un supuesto contrabando de relojes de alta gama adquiridos por internacionales: Cazorla, Carvajal o Silva, entre los investigados.

La justicia andorrana investiga un supuesto contrabando de relojes de alta gama adquiridos por internacionales: Cazorla, Carvajal o Silva, entre los investigados. / Sport

Unai Martos

Barcelona

La justicia andorrana investiga una fraudulenta compra de relojes de lujo por parte de futbolistas de la Primera División española de fútbol. Según 'EL MUNDO', se ha iniciado recientemente una pesquisa contra la sociedad Best In Asociados, perteneciente al Principado, y contra varios jugadores de LaLiga, por presunta actividad delictiva.

Los futbolistas señalados son el capitán del Real Madrid, Dani Carvajal, el veterano central del Sevilla, César Azpilicueta, y Santi Cazorla, la leyenda que milita en el Oviedo. Se suma a la lista de acusados David Silva, exjugador de LaLiga y Premier League.

La adquisición de relojes de alta gama a través de la sociedad Best In Asociados permitió a los acusados obtener los productos sin IVA añadido, es decir, el pago de los relojes estuvo exento de los preceptivos impuestos, que a su vez supuso un descuento considerable en el precio para los jugadores.

Una rebaja que supone la evasión de grandes cantidades de dinero. Entre las marcas adquiridas se encuentran Rolex o Patek Philippe, sellos que ascienden a decenas de miles de euros.

La empresa acusada pertenece a Diego G. C., que se encuentra en prisión provisional en Andorra desde octubre por delitos de contrabando y blanqueo de capitales. La justicia de Andorra, de la mano del magistrado Joan Carles Moynat, requirió ayuda de las autoridades españolas para interrogar como investigados a los clientes de la sociedad implicada, tal como explica 'elDiario.es'.

Noticias relacionadas

En consonancia con la justicia del Principado, la Guardia Civil está solicitando durante los últimos días información a Carvajal, Azpilicueta, Cazorla y Silva para esclarecer los hechos acontecidos y resolver la investigación que se ha puesto en marcha por el posible fraude de estos futbolistas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Luz verde ambiental al tren de Gran Canaria: estas son las 11 estaciones que unirán Santa Catalina y Maspalomas
  2. Tirados en el Aeropuerto de Gran Canaria por Vueling: 'Me gasté dos mil euros por Mbappé y al final lo veré por la tele
  3. La siguiente parada del tren de Gran Canaria: expropiar suelo y conseguir 2.000 millones de euros para iniciar la obra
  4. Acelerón al tren de Gran Canaria: el Cabildo entra en el accionariado de la empresa estatal INECO para la gestión del proyecto
  5. Hacienda lo confirma: estas son las deducciones exclusivas para Canarias que puedes aplicar en la Declaración de la Renta
  6. Llega una nueva borrasca hoy martes a Canarias: esto es lo que dice la AEMET
  7. La Aemet avisa de un cambio brusco del tiempo en Canarias a partir de hoy: previsión en cada isla
  8. Muere Paco 'el del Miau': el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria pierde al alma de los chiringays

El método de Las Palmas de Gran Canaria para disminuir las palomas en áreas urbanas

El método de Las Palmas de Gran Canaria para disminuir las palomas en áreas urbanas

Mercadona reduce el IGIC al 0% en 71 productos básicos en Canarias

Mercadona reduce el IGIC al 0% en 71 productos básicos en Canarias

Cuenta atrás para la carrera más rural de Canarias: Entre Cortijos celebra su XV edición el próximo sábado con 1.150 corredores

Cuenta atrás para la carrera más rural de Canarias: Entre Cortijos celebra su XV edición el próximo sábado con 1.150 corredores

Una empresa de diseño y una quesería: así han emprendido siete jóvenes en el Norte de Gran Canaria

Una empresa de diseño y una quesería: así han emprendido siete jóvenes en el Norte de Gran Canaria

El Unión Gáldar busca la final de Copa, mientras Castillo y Almogarén saber quién suma la primera victoria

El Unión Gáldar busca la final de Copa, mientras Castillo y Almogarén saber quién suma la primera victoria

Vecinos de Las Goteras incomunicados tras los efectos de la borrasca Therese

Vecinos de Las Goteras incomunicados tras los efectos de la borrasca Therese

Lluvias y viento fuerte este jueves en Canarias: así cambia el tiempo

Lluvias y viento fuerte este jueves en Canarias: así cambia el tiempo
Tracking Pixel Contents