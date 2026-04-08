Retraso en el inicio de la temporada 2026: la Federación de Vela Latina Canaria prioriza seguridad y organización

La Federación de Vela Latina Canaria de Botes ha decidido retrasar una semana el inicio de la temporada 2026 tras una reunión de urgencia celebrada este martes por su nueva Junta Directiva, presidida por Manolo Farías.

La decisión llega apenas unos días después de la toma de posesión del nuevo equipo de gobierno, que ha concluido que no existen en estos momentos las condiciones necesarias para poner en marcha la competición con garantías suficientes.

Entre los principales problemas detectados figura la falta de disponibilidad de varios servicios considerados esenciales para el desarrollo de las regatas. En concreto, la Federación señala que aún no puede garantizar ni el dispositivo de seguridad para el seguimiento por tierra, ni el servicio gratuito de Guaguas Municipales que permite a los aficionados desplazarse durante las jornadas de competición. Aunque ambas gestiones estaban ya iniciadas, no podrán estar operativas a tiempo.

La Federación de Vela Latina Canaria de Botes ha decidido aplazar una semana el inicio de la temporada 2026 tras la reunión de urgencia celebrada en la tarde de este martes por su recién nombrada Junta Directiva presidida por Manolo Farías. / LP/DLP

A ello se suma que el operativo de cierre de carreteras sigue pendiente de una coordinación definitiva con la empresa encargada de ejecutarlo, lo que complica aún más la organización del inicio del calendario.

La Federación añade además un factor económico a esta situación. Según explica, mientras no se formalicen y reciban determinadas ayudas, subvenciones y patrocinios, la entidad no dispone de liquidez suficiente para asumir contrataciones que exigen pagos inmediatos o a corto plazo.

La decisión se adopta apenas unos días después de la toma de posesión del nuevo equipo de gobierno, que ha constatado la imposibilidad de organizar con garantías razonables el arranque previsto de la competición. / LP/DLP

Ante este escenario, la Junta Directiva ha optado por dar prioridad a la seguridad, la organización y la viabilidad del campeonato, y ha acordado posponer el arranque de la temporada.

Noticias relacionadas

De forma paralela, la Federación ha convocado una asamblea urgente para el próximo sábado 11 de abril a las 11.00 horas en el Muelle Deportivo, con el objetivo de analizar la situación actual y decidir los próximos pasos.