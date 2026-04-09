El plan de salvación de Alonso y Aston Martin

"En la F1 nunca se es lo suficientemente competitivo y en Aston Martin hemos puesto muchas cosas en marcha para conseguirlo, pero en nuestra actual situación necesitamos dar grandes pasos. ¿El problema es la unidad de potencia? ¿La aerodinámica? ¿La suspensión? No nos importa. Tenemos que mejorar en todas las áreas". El diagnóstico de Pedro de la Rosa, embajador de la escudería británica, es preciso: Ahora mismo falla todo. Y urgen soluciones.

La temporada 2026, con la introducción del cambio de reglamento más importante de los últimos tiempos en F1, prometía ser un éxito para el equipo de Fernando Alonso. Los fans del asturiano esperaban festejar la esperada victoria 33 y algunas más en la nueva era de Adrian Newey y Honda. Pero el sueño se ha convertido en una pesadilla y son muchos los que después de solo tres grandes premios, ya dan el año por perdido.

En Aston Martin, a pesar de todo, no se rinden. Saben que tienen un coche extremadamente lento, el peor de la parrilla y un motor que, además de sufrir un enorme déficit de caballos, debe superar graves fallos de fiabilidad. A estas alturas solo han logrado completar una carrera (Japón) con uno de sus dos coches (Alonso). Están muy lejos y el camino será largo, pero todos en Silverstone y Sakura reman en la misma dirección. Hay un plan de salvación y muchos meses por delante para intentar darle la vuelta a la situación.

En Japón, Alonso no celebró ver por primera vez la bandera a cuadros (18º y doblado) y advirtió que “las próximas diez carreras serán similares”. Es decir, el AMR26 no será competitivo antes del verano y con suerte se empezará a vislumbrar la 'luz al final del túnel' en el último tramo de la temporada. De ello dependerá en buena parte la decisión de Fernando sobre su futuro en la F1.

De la Rosa apunta que uno de los principales hándicaps del coche, las “brutales vibraciones” procedentes de la unidad de potencia de Honda, va camino de solucionarse: "En Australia, cuando arrancó el Mundial, Adrian (Newey) fue muy transparente. Nos dijo que las vibraciones resultaban sumamente incómodas para los pilotos. Para paliar este contratiempo estamos trabajando muy duro con Honda. Probamos algunas medidas en Suzuka para mitigarlas y creo que vamos por buen camino, pero, obviamente, queremos acelerar el proceso".

La esperanza del ADUO

Lawrence Stroll y sus patrocinadores han pedido un rescate a la FIA para salvar la millonaria inversión en un proyecto que hace aguas. Y se aferran al ADUO, acrónimo en inglés de "Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Mejora", un mecanismo pensado para evitar que en las nuevas reglas de 2026 haya un motor dominante como ocurre ahora con Mercedes y conseguir cierta igualdad en las prestaciones a medida que avanza el curso.

Aston Martin, que ocupa la última plaza en el Mundial de constructores, podría acogerse al ADUO de cara al Gran Premio de Miami (1-3 mayo) en base a la fiabilidad (no en prestaciones), lo que permitiría a los de Alonso acercarse a sus rivales de la zona baja de la tabla.

"Existe una posibilidad real de que Honda introduzca un primer cambio en las especificaciones para mejorar la fiabilidad en Miami", desvela el medio ‘The Race’. "La prioridad de Honda en medio del desastre de principios de 2026 ha sido intentar controlar la fiabilidad de sus coches. Aún tardará meses en producir un motor debidamente mejorado...", apuntan.

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