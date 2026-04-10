Agüimes y San Mateo, sedes del Desafío La Titánica

Los municipios grancanarios de Agüimes y San Mateo se convierten en protagonistas este fin de semana de la prueba ciclista Monte Feliz-Powered by Playitas Desafío La Titánica, que cumple su 21º edición. La competición, que cuenta con el respaldo del sello UCI (Unión Ciclista Internacional), reúne a 170 corredoras y corredoras en cada una de las dos jornadas previstas.

La del sábado tiene la línea de salida y llegada en el Auditorio de Agüimes y se celebra sobre un trazado de 18,3 kilómetros y 700 metros de desnivel positivo. La prueba dominical unirá Agüimes con San Mateo en un exigente recorrido de 78 kilómetros y 2.300 metros de desnivel positivo, estructurado en tres tramos cronometrados, con opción de elegir la distancia larga o la corta para los participantes en la cita.

Máxima exigencia

El Desafío La Titánica, una de las pruebas ciclistas más exigentes del calendario regional, vivió ayer su presentación oficial. El consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo, puso en valor este evento deportivo, que a su juicio «ya está consolidado en el calendario de pruebas deportivas de la Isla, cumpliendo este año con su 21ª edición, se trata de un escaparate inmejorable para nosotros».

Mientras, para Michael Lund, el CEO de Servatur, «para la empresa que represento supone un honor enorme el poder participar en este evento actuando como patrocinador y tener la posibilidad de mostrar el nuevo concepto de Monte Feliz-Powered by Playitas, el primer hotel deportivo de la isla de Gran Canaria».

Finalmente, Daniel González, gerente de DG Eventos, empresa organizadora, resaltó que»Gran canaria está siendo referente en el mundo de ciclismo, no solo por las distintas pruebas que se han celebrado aquí en los últimos años, sino también por la presencia de estrellas de primer nivel».

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El acto de la presentación oficial contó con una destacada representación institucional, incluyendo la presencia de Carmen Rosa Guedes, concejala de Mayores y Salud de Agüimes, y Miguel Reyes, concejal de Deportes de San Mateo. También acudieron representantes de entidades patrocinadoras como la Federación Canaria de Ciclismo, Free Motion, Rafael Afonso Yamaha y Alsa. Asimismo, la prueba cuenta con el apoyo de otras marcas como Nissan-Grupo Ari, Powerade, Panadería Pulido, Frutanisa y Tirma.