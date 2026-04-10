Sindicatos instan a policías y agentes de movilidad a no colaborar en el dispositivo del Rally Islas Canarias

Los sindicatos de la Policía Local y de los agentes de movilidad de Las Palmas de Gran Canaria han instado este viernes a sus compañeros a no presentarse como voluntarios en el dispositivo extraordinario de seguridad previsto para el Rally Islas Canarias.

La prueba, incluida este año en el calendario del Campeonato Mundial de Rallies (WRC), se celebrará entre el 23 y el 26 de abril en distintos puntos de la isla, incluida la capital grancanaria. Ante ello, las organizaciones sindicales han solicitado a la plantilla que no realice horas extraordinarias durante ese fin de semana.

El motivo, según han explicado en un comunicado, es el incumplimiento por parte del Ayuntamiento de varios acuerdos laborales. Entre las reclamaciones destacan retrasos de hasta seis meses en el abono de las jornadas de productividad cuyo plazo fijado es de 90 días, así como horas extras pendientes de pago desde hace más de dos años.

Además, critican la falta de avances en la negociación de la productividad y del complemento específico variable, así como el incumplimiento de compromisos recientes.

Las organizaciones Unión Sindical de Policías y Bomberos (USPB), CSIF, CCOO, UGT y el Sindicato de Policías y Bomberos (SPPLB) exigen al Ayuntamiento que regularice los pagos pendientes y retome las negociaciones. “Sin cumplimiento de los acuerdos, no hay colaboración”, concluyen los sindicatos en su comunicado.