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Alcaraz pone la directa en su estreno en el Godó

Carlos Alcaraz.

Carlos Alcaraz. / EP

Redacción

El tenista español Carlos Alcaraz derrotó este martes con claridad (6-4 y 6-2) al finlandés Otto Virtanen, actual número 130 del mundo, en su estreno en el Torneo Conde de Godó.

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