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Comienza el segundo juicio por la muerte de Maradona contra siete sanitarios

El primer juicio se suspendió tras inhabilitar a una de las magistradas por haber participado de manera clandestina en la grabación de un documental sobre el proceso

Fans de Maradona durante el reinicio del juicio.

Fans de Maradona durante el reinicio del juicio. / EP

EFE

Buenos Aires

El segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona contra siete trabajadores de la salud, tras la anulación del primero en mayo de 2025, comenzó este martes en un tribunal en las afueras de Buenos Aires con la presencia de la familia del astro argentino.

Cerca de las 10:00 horas (13:00 GMT) entraron a los tribunales de la localidad bonaerense de San Isidro Dalma y Gianinna, las hijas mayores de Maradona. Poco antes había llegado Jana, la menor.

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El primer juicio se suspendió tras inhabilitar a una de las magistradas por haber participado de manera clandestina en la grabación de un documental sobre el proceso, lo que supuso un gran escándalo y debió programarse un nuevo juicio desde cero, que comenzó hoy en medio de una gran expectación.

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