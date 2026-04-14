La española Awa Fam lidera una noche histórica para el baloncesto español con el número 3 del draft de la WNBA

La alicantina Awa Fam lideró una noche histórica para el baloncesto español en la WNBA al ser elegida por Seattle Storm en el número 3 del draft.

Las asturianas Iyana Martín y Marta Suárez completaron la triple presencia española en el draft al ser seleccionadas en las posiciones 7 y 16.

Fam, pívot del Valencia Basket de 19 años, llevaba semanas sonando como favorita para el número uno del draft, pero la proximidad del 'March Madness' desplazó el foco hacia las jugadoras universitarias estadounidenses.

La número 1 del draft fue Azzi Fudd de las UConn Huskies, elegida por las Dallas Wings, que además van sobradas en la posición de pívot. La segunda seleccionada fue Olivia Miles, de Texas Christian University, que recae en Minnesota Lynx.

A falta de movimientos de última hora, Fam pondrá rumbo a Seattle, ciudad de la costa oeste de Estados Unidos, bañada por el Pacífico, próxima a la frontera con Canadá y con una amplia tradición deportiva.

En Seattle, la alicantina formará parte de un frente interior con Dominique Malonga y Ezi Magbegor, un trío de altura, físico y que promete intimidar en la WNBA.

"Estar aquí, en la WNBA, es un sueño que tengo desde los 12 años. Poder hacerlo representando a mi país es algo precioso" afirmó Fam tras ser seleccionada como la primera jugadora de fuera de Estados Unidos y una de las dos únicas, con su compatriota Iyana Martín, entre las diez primeras.

"Quiero ser yo misma y seguir creciendo. Sé que soy joven, tengo 19 años, y llegaré a la WNBA con solo 20, pero también sé que soy madura. Voy a asumir responsabilidades, dar lo mejor de mí y, sobre todo, aprender, también de las jugadoras más experimentadas", añadió.

Awa Fam obtuvo la selección más alta de un español en la historia tanto de la WNBA como de la NBA, superando el 'pick' 15 de Raquel Carrera en 2021 y el quinto puesto de Ricky Rubio en 2009 e igualando a Pau Gasol en 2001.

Martín a Portland, Suárez a Golden State

De no ser por Fam, ese récord también lo habría roto la asturiana Iyana Martín, elegida por las Portland Fire en la séptima posición del draft.

La base de 20 años del Perfumerías Avenida fue la única de las 15 jugadoras elegidas en la primera ronda del draft que no estuvo presente esta noche en Nueva York.

La WNBA tenía a Martín en el radar desde el Mundial sub-19 de la FIBA de 2023, con una actuación que le valió el 'MVP' del torneo.

A diferencia de las Storm, una de las franquicias más laureadas de la WNBA con cuatro campeonatos, las Fire parten prácticamente de cero en su regreso a la liga tras más de 20 años, como una de las dos franquicias de expansión junto a las Toronto Tempo, que debutarán en 2026.

Por su lado, la también asturiana Marta Suárez fue elegida en la posición 16 del draft por las Storm, primera de la segunda ronda, aunque fue traspasada de inmediato a las Golden State Valkyries cuando parecía que iba a compartir vestuario con Awa Fam.

Las Storm traspasaron los derechos de Marta Suárez y un 'pick' de segunda ronda de 2028 a cambio de los derechos de la estadounidense Flau'jae Johnson, elegida en la octava posición por las Valkyries, franquicia hermana de los Warriors de la NBA, que debutó en la liga la pasada temporada 2025.

La alera, de 23 años, llegó a Estados Unidos hace cinco temporadas para jugar en la Universidad de Tennessee. Tras dos cursos allí, se trasladó a UC Berkeley antes de completar su último año en Texas Christian University (TCU), donde se ha consolidado.

"Creo que, a nivel global, la WNBA demuestra que está generando atención y que la gente quiere venir aquí. Estados Unidos ha dominado el baloncesto durante mucho tiempo, así que queremos (las españolas) poder ofrecer un poco de competencia", dijo Suárez.

UCLA domina el draft

Ocho días después de haberse proclamado campeonas universitarias por primera vez desde 1978, cinco de las jugadoras de UCLA -cuatro del quinteto titular- fueron seleccionadas en la primera ronda del draft, algo que nunca había pasado.

Entre ellas la mexicana Gabriela Jáquez, elegida por las Chicago Sky en el número 5. Jáquez es hermana de Jaime Jáquez Jr., de los Miami Heat de la NBA. Los Jáquez se convierten en los primeros hermanos mexicanos en la WNBA y NBA.

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Antes que Jáquez, en la cuarta posición, fue seleccionada por las Washington Mystics su compañera Lauren Betts. La pívot, de 2,01 metros y 'MVP' del 'March Madnes', nació en Vitoria (País Vasco) hace 22 años cuando su padre, Andrew Betts, militaba en el TAU Cerámica (Baskonia).