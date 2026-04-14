¿Repesca extraordinaria? Italia busca un último milagro para acudir al Mundial si se retira Irán

Fue, sin duda, el mayor descalabro de la última repesca para completar el Mundial del próximo verano. Por tercera vez consecutiva, Italia se quedó fuera de la gran cita futbolística al caer ante Bosniaen otro desgraciado duelo. El fracaso se llevó por delante al técnico Genaro Gattuso y al presidente de la federación Gabriele Gravina en una tragedia total para un país que ahora ve una vía para evitar el desastre.

No parece fácil, pero Italia y su selección de fútbol mantienen viva una última esperanza de participar en el Mundial 2026. La puerta se abre a través de una posible repesca extraordinaria si la FIFA decide actuar ante una eventual retirada de Irán por el conflicto con Estados Unidos.

La normativa FIFA

La 'azzurra', que no se clasificó para la Copa del Mundo al caer en la final de la repesca ante Bosnia y Herzegovina, permanece muy atenta a la evolución de un posible escenario en el que la eventual retirada de Irán podría otorgale una pequeña opción de clasificación, según analizaron los medios italianos este martes.

Gattuso gesticula desde la línea de banda durante el partido de repesca contra Bosnia. / NIDAL SALJIC / EFE

En caso de renuncia del combinado iraní, el artículo 6.7 de la normativa de la FIFA, presidida por el ítalo-suizo Gianni Infantino, establece que el organismo rector del fútbol mundial puede designar un sustituto a su discreción. Al no existir precedentes claros, la incertidumbre marca el proceso, por lo que todo son especulaciones.

¿Repesca excepcional?

Italia ocupa actualmente la 12ª posición en el ranking FIFA, el puesto más alto de las ausentes del Mundial, lo que podría jugar a su favor, aunque las opciones siguen siendo consideradas remotas y otra de las vías posibles sería que el cupo vacante fuese ocupado por otra selección asiática.

Aficionados de Irán, en un partido. / EP

En el hipotético caso de que se disputara una repesca excepcional, podrían participar dos selecciones europeas, posiblemente las mejor posicionadas en el 'ranking' entre las no clasificadas, como Italia y Dinamarca, y dos asiáticas, con el bloque de Emiratos Árabes bien posicionado. El sistema contemplaría semifinales y una final a partido único para decidir el último clasificado.

Sin calendario definido

Por el momento no existe un calendario definido para la toma de una decisión al respecto, ya que todo dependerá de la evolución de la situación en Oriente Medio y de la confirmación oficial sobre la participación de Irán.

Además, la resolución final recaería en el Consejo de la FIFA, el principal órgano en la toma de decisiones de la organización, compuesto por 37 miembros y presidido por Infantino.

Este órgano sería el encargado de determinar cómo cubrir una eventual vacante en el Grupo G del torneo, en el que esperarían Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.

El 12 de mayo, fecha límite

Igualmente, la resolución debería adoptarse con suficiente antelación al inicio del campeonato, previsto para el 11 de junio, y el reglamento fija sanciones económicas para las selecciones que se retiren con menos de 30 días de margen respecto a su primer partido, lo que sitúa el 12 de mayo como una fecha límite teórica.

De momento, la FIFA se ha negado a cambiar las sedes de los partidos de Irán, todo en suelo estadounidense (Los Ángeles y Seattle), mientras la federación italiana sigue a la espera de una posible vía hacia el Mundial que evite su tercer fiasco consecutivo.