Sainz y Alonso, los mejores en las salidas de la nueva F1

Carlos Sainz y Fernando Alonso están viviendo un calvario esta temporada en sus respectivos equipos, Williams y Aston Martin. Los coches, FW48 y AMR26, no son competitivos y arrastran un importante lastre de peso, que en el caso de los de Silverstone se suma a los graves problemas con la unidad de potencia de Honda.

Todo ello hace que los dos pilotos españoles ocupen posiciones rezagadas en el campeonato del pilotos - peor en el caso de Alonso (21º) que en el de Sainz (14º) - después de las tres primeras citas del calendario, que tendrá continuidad en el GP de Miami (1-3 de mayo).

Mientras la F1 está inmersa en un largo paréntesis debido a la cancelación de los grandes premios de Bahrein y Arabia en abril, se han cononocido las estadísticas de lo que ha dado de sí el inicio de curso bajo el nuevo y polémico reglamento que ha entrado en vigor en 2026 y que estos días está siendo debatido por la FIA, la FOM y los equipos a fin de ajustar algunos aspectos.

Y curiosamente, los dos españoles aparecen destacados como los mejores pilotos en el apartado relativo al procedimiento de salida. Fernando ha estado luchando por terminar carreras y hasta el momento solo lo ha logrado en Japón, 18º y doblado. Sainz, con algo más de velocidad, ha podido sumar dos puntos en China pero es evidente que, con respecto a 2025, su situación ha empeorado notablemente después de subir al podio en su año de estreno con Williams.

El talento de Alonso y Sainz no se cuestiona y se traduce en datos, incluso en sus peores momentos. El madrileño es el piloto que más posiciones ha ganado en el comienzo de las carreras. Un total de 12 adelantamientos le convierten en el corredor más efectivo en este ámbito. El asturiano le sigue muy de cerca, en segundo lugar del ranking, con 10 adelantamientos,

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Hamilton y Leclerc son los siguientes en la lista con nueve y ocho adelantamientos, respectivamente. La peor progresión de salida es para Nico Hulkenberg que, en lo poco que llevamos de temporada, ha perdido un total de 20 posiciones en el inicio de las carreras.