Cortes, horarios y guaguas: así será el acceso al Rally Islas Canarias en La Aldea

El Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás ha diseñado un dispositivo especial de movilidad con motivo del Rally Islas Canarias 2026, que se celebrará el próximo 24 de abril, con el objetivo de facilitar el acceso al tramo Mogán–La Aldea y garantizar la seguridad de residentes y visitantes.

El operativo incluye cortes de tráfico en la GC-200, que permanecerá parcialmente cerrada desde las 22:00 horas del jueves 23 de abril, permitiéndose solo el paso de vehículos autorizados. El cierre total se activará el viernes 24 a partir de las 08:16 horas.

Durante la jornada, el rally pasará por el municipio en dos ocasiones, a las 11:16 y a las 17:52 horas. La meta estará situada en la Avenida San Nicolás y el Control Stop en las inmediaciones de la Discoteca Avenida. La reapertura de la vía está prevista para las 19:52 horas, aunque podría habilitarse un paso puntual entre las 13:45 y las 14:30 horas en sentido Mogán–La Aldea, si las condiciones lo permiten.

Para facilitar los desplazamientos, se habilitará un servicio de guaguas lanzadera operado por Global (línea 38), con salidas a las 05:45, 07:00, 07:30 y 08:00 horas. Además, la línea 131 ajustará sus horarios en ambos sentidos entre Gáldar y La Aldea, con varias frecuencias a lo largo del día. La parada principal se ubicará en la rotonda del casco, mientras que el resto quedarán fuera de servicio.

También se habilitarán zonas específicas de estacionamiento en distintos puntos del municipio, como frente al edificio de la Policía Local, junto a la antigua Ferretería Vicente y en la entrada de la calle Las Rosas hacia Las Tabladas.

En cuanto a la movilidad interna, se establecerán desvíos y restricciones en varias calles. Los residentes de la urbanización de la calle Islas Canarias deberán acceder y salir por rutas alternativas señalizadas, mientras que otras vías, como Barranquillo de la Plaza o Villa de Agaete, tendrán limitaciones de tráfico.

El Ayuntamiento recomienda planificar los desplazamientos con antelación, hacer uso del transporte habilitado y respetar en todo momento la señalización y las indicaciones de los cuerpos de seguridad. Con este dispositivo, La Aldea se prepara para acoger una de las citas más destacadas del automovilismo en Canarias.