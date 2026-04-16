Gran Canaria busca el título juvenil en el Pancho Camurria

La temporada de Lucha Canaria alcanza uno de sus momentos más esperados con la celebración del tradicional Torneo Pancho Camurria, que reunirá en Tenerife a seis selecciones insulares en la lucha por el Campeonato de Canarias juvenil.

La selección de Gran Canaria, dirigida por Yonay Moreno, viajará este viernes con un equipo que combina juventud, talento y experiencia, con luchadores que incluso han competido ya en categoría senior.

El combinado grancanario contará con representantes de varios clubes de la isla. Por el Santa Rita competirán Mohamed Mbaye y Javier Díaz “Pollo de la Laja II”, mientras que el Castro Morales aportará a Yenedey Gil, Ezequiel García y Josías Santana. También estarán Aridane Martel, del Unión Agüimes, y Soulemane Ndiaye junto a Carlos Morales, del Guanarteme.

El combinado entrenado por Yonay Moreno viajará este viernes / LP/DLP

El equipo se completa con luchadores formados en Gran Canaria pero que actualmente compiten fuera de la isla, como Tazarte Rodríguez (Maxorata) y Víctor Trujillo (Saladar de Jandía), ambos desde Fuerteventura. A ellos se suman Malick Ndiaye y Héctor Cerpa, del Bediesta (La Palma), y Daniel Robaina, que milita en el Rosario de Valle Guerra (Tenerife).

Llega uno de los momentos más esperados por aficionadas y aficionados al deporte vernáculo / LP/DLP

Con este plantel, Gran Canaria afronta el torneo con el objetivo de dar un paso más tras el subcampeonato logrado la pasada temporada. La fase de grupos se disputará en el Terrero de Punta Brava, en Puerto de la Cruz. Los grancanarios debutarán el viernes 17 a las 12:00 horas frente a La Palma, y volverán a competir el sábado 18 a las 11:00 horas ante El Hierro. En caso de avanzar, disputarían las semifinales esa misma tarde, a partir de las 17:00 horas.

La final tendrá lugar el domingo 19 en el Terrero José Álvarez Gutiérrez, en Santa Úrsula, desde las 11:00 horas, y podrá seguirse en directo a través de RTVC en el programa Terrero y Gloria.