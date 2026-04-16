Roberto Bautista anuncia su retirada: "He dado todo lo que tenía dentro"

Roberto Bautista Agut, uno de los deportistas más importantes en la historia de la provincia de Castellón, ha anunciado que se retira a final de temporada. El tenista de Benlloc, que acaba de cumplir 38 años, ha anunciado el adiós a través de un comunicado: "He dado todo lo que tenía dentro".

Bautista, que competirá este mismo mes en el Mutua Madrid Open, seguirá jugando hasta final de temporada. Estos meses de despedida serán el broche a una brillante carrera profesional marcada por la constancia, y que incluye 12 títulos ATP, una ensaladera de Copa Davis y una cumbre como número 9 del ranking mundial.

Archivo - Roberto Bautista / Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

“He vivido mi sueño durante muchos años. He dado todo lo que tenía dentro en cada entrenamiento y en cada partido. Ahora siento que ha llegado el momento de empezar a despedirme, de disfrutar cada torneo de una forma diferente y de cerrar esta etapa con gratitud hacia mi querido tenis”, explica Bautista, que también representó a España en los Juegos Olímpicos.

Una despedida

De esta manera, Roberto Bautista afronta lo que queda de temporada como una oportunidad para celebrar ese camino recorrido. El castellonense competirá con la misma exigencia de siempre, pero con la mirada puesta, también, en agradecer a todos los que le han acompañado: su familia, su equipo, sus amigos, sus compañeros, sus patrocinadores y, especialmente, los aficionados.

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“Quiero vivir hasta el último punto este año. Sentir y agradecer el apoyo de la gente, competir una vez más en los torneos que han sido parte de mi vida y despedirme en la pista, que es donde siempre he sido más feliz”, ha afirmado el de Benlloc.