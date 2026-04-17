Alcobendas en el nuevo mapa de la escalada

La escalada ya no se entiende solo como una práctica vinculada a la naturaleza, sino como un deporte que hoy convive entre la montaña y la ciudad. Es también una disciplina urbana, accesible, cada vez más visible y, sobre todo, integrada en la estrategia deportiva de muchas ciudades que han visto en ella una oportunidad para crecer y proyectarse hacia fuera, también para favorecer espacios de encuentro y comunidad en torno al deporte. En ese contexto, Alcobendas no aparece por casualidad.

El salto de la roca al entorno urbano no es casual. La entrada de la escalada en el programa olímpico —primero en Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y después en Juegos Olímpicos de París 2024— marcó un punto de inflexión. A partir de ahí, su crecimiento ha sido constante, tanto en número de practicantes como en presencia mediática.

Pero hay algo más. Los rocódromos han permitido trasladar parte de la esencia de la escalada a espacios accesibles, integrados en el día a día de la ciudad. Ya no hace falta irse a la sierra para iniciarse o entrenar, aunque la montaña sigue siendo una referencia clave para muchos escaladores. La escalada ha encontrado también su lugar en el entorno urbano… y se ha quedado.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido. Contenido de la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026.

Cómo Alcobendas ha llegado hasta aquí

Alcobendas lleva tiempo dando pasos en una dirección bastante clara. No es algo improvisado ni responde únicamente a un evento puntual. Forma parte también de un contexto más amplio en el que se ha reforzado su apuesta por la escalada, con iniciativas que buscan dar visibilidad a este deporte y consolidar un circuito mundial cada vez más activo.

La celebración en 2025 de una prueba internacional de escalada ya dejó pistas de hacia dónde quería ir la ciudad. La respuesta fue notable, tanto en lo deportivo como en el ambiente que se generó alrededor. Vecinos, visitantes, actividad en la calle… durante esos días, la escalada no fue solo una competición, fue algo que se vivía. La continuidad en 2026 de la World Climbing Series Comunidad de Madrid en Alcobendas confirma esa línea de trabajo. Más que un salto puntual, es una forma de consolidar a Alcobendas dentro de la escalada internacional.

Más allá del evento: una apuesta que mira a largo plazo

Sería fácil quedarse en el impacto de la competición, pero el recorrido de la escalada en Alcobendas apunta a algo más profundo. La incorporación de nuevas disciplinas, el refuerzo de la oferta deportiva y los planes para seguir ampliando instalaciones dibujan un escenario de crecimiento que no depende solo del calendario. De hecho, la escalada encaja bastante bien en una ciudad que en los últimos años ha reforzado su perfil deportivo en múltiples ámbitos y que ha recibido reconocimientos a nivel europeo por ese modelo. No tanto por centrarse en una disciplina concreta, sino por la capacidad de integrar propuestas distintas dentro de una misma visión.

Y ahí la escalada funciona casi como un termómetro: un deporte en expansión que mide hasta qué punto una ciudad es capaz de adaptarse a nuevas tendencias.

Ese proceso tendrá una nueva cita a finales de mayo. Del 28 al 31, la explanada del Polideportivo José Caballero volverá a situarse como uno de los puntos clave del calendario internacional con la celebración de la World Climbing Series Comunidad de Madrid. Durante esos días, Alcobendas reunirá a más de 300 escaladores de élite en pruebas de búlder y velocidad, dos disciplinas que combinan técnica, lectura y explosividad en formatos pensados también para el espectador.

Más allá de lo deportivo, el encuentro servirá para medir hasta qué punto ese modelo del que tanto se habla —ciudad, evento y comunidad— funciona en la práctica. Y, sobre todo, para confirmar que la escalada puede generar impacto tanto en entornos naturales como urbanos.

Una nueva forma de entender la escalada

Lo que está ocurriendo con la escalada no es solo un cambio de escenario, sino también de percepción. Ha dejado de ser una práctica minoritaria o vinculada exclusivamente a la montaña para convertirse en una disciplina que se desarrolla tanto en la naturaleza como en entornos urbanos, con una dimensión cada vez más competitiva y accesible. Ciudades como Alcobendas forman parte de ese cambio. No como una excepción, sino como uno de los ejemplos más claros de cómo este deporte está encontrando nuevas formas de crecer.

La montaña sigue siendo el origen. Pero cada vez más, el presente —y seguramente el futuro— de la escalada también se construye en ciudades como Alcobendas.