Asencio termina ingresado por una gastroenteritis: pierde seis kilos en dos semanas

Está siendo un final de temporada para olvidar para Raúl Asencio. El central del Real Madrid, según ha avanzado la Cadena COPE, ha tenido que acudir en la mañana de este sábado al hospital para realizarse pruebas al no remitir los síntomas de la gastroenteritis que ya le dejó fuera de la convocatoria para medirse al Bayern. El futbolista estaría ingresado recibiendo tratamiento con suero hasta que mejore su situación. No estará contra el Alavés el próximo martes (21:30, en el Bernabéu).

Sin confianza de Arbeloa

De acuerdo con la información del diario AS, otros empleados del Real Madrid también padecerían este mismo virus. Se trata de una situación que se ha extendido por la ciudad. Madrid ha registrado en 2026 un repunte récord de brotes de gastroenteritis aguda de origen no alimentario (principalmente vírico, como el norovirus), que representan el 35,9% del total. Los síntomas incluyen vómitos, diarrea y dolor abdominal, con una duración aproximada de una semana.

El virus estomacal que padece Asencio desde hace dos semanas, con diferente nivel de afectación, le habría hecho perder hasta seis kilos. Una situación que le ha llevado a ingresar en el hospital en medio de la tormenta que se ha desatado en el Real Madrid tras la eliminación frente al Bayern. Aunque él no estuvo presente, su futuro en el club blanco pende de un hilo después de perder protagonismo con Arbeloa.

Según adelantó Marca, Asencio perdió la confianza de un entrenador cuyo futuro también está en entredicho después de que se presentara con un médico en su despacho antes del encuentro frente al Elche para declararse no disponible. Esto obligó a que jugara Rüdiger, algo que no sentó bien al alemán. Asencio se vio obligado a pedir perdón al grupo, después de varias oportunidades en las que pudo hacerlo.

Un cambio de estatus

El central se perdió el partido contra el Elche, pero también se quedó fuera de las convocatorias para la vuelta en Mánchester y para el derbi madrileño. Precisamente, su no inclusión en el once titular de la ida frente al conjunto inglés fue el detonante de su enfado. El canterano forzó para entrar en la convocatoria frente al Celta, después de jugar con una fisura en la tibia. No encontró recompensa y mostró su malestar.

Asencio, tras la final perdida del Madrid contra el Barça de la Supercopa. / Kai Försterling / EFE

Asencio debutó el 9 de noviembre de 2024 en lugar de Militao, después de que el brasileño sufriera una grave lesión. Lo hizo con una asistencia para Bellingham. Se ganó la confianza de Ancelotti, que rompió con su tendencia a no dar continuidad a los canteranos en el once. Lo hizo por necesidad, pero el canario respondió y se hizo un lugar improbable que perdería tras el Mundial de Clubes.

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En un Madrid sin sistema, como el último de Carletto, se convirtió en una de las pocas noticias positivas en una temporada que terminó sin títulos. En la presente campaña, el canario ha disputado 31 partidos oficiales y 2.246 minutos debido a la plaga de lesiones que ha sufrido el equipo. Sin embargo, su comportamiento en situaciones como la descrita ha provocado que esté en la lista de candidatos a abandonar un barco que está inmerso en una profunda remodelación.