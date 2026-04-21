Rally Islas Canarias 2026: fecha, horario y dónde ver el campeonato por TV y en streaming

El Rally Islas Canarias 2026 busca llevar la emoción del asfalto a cada rincón de la geografía insular. Los mejores equipos del Mundial de Rallys (WRC) visitan Gran Canaria con el objetivo de conquistar un terreno conocido internacionalmente por su dificultad técnica y la intensidad de sus tramos.

La expectación es máxima y la pasión por el motor en el Archipiélago promete convertir cada especial en un escenario único.

El Rally Islas Canarias 2026 toma el Estadio de Gran Canaria / ALEJANDRO QUEVEDO

El gran atractivo de esta edición será ver, por primera vez en competición oficial sobre el asfalto de las Islas, a los Rally1 híbridos. Estos vehículos representan la vanguardia tecnológica del automovilismo mundial, combinando motores de combustión con propulsión eléctrica.

¿Cuándo se celebra el Rally Islas Canarias 2026?

La prueba, integrada este año en el Campeonato del Mundo de Rallys (WRC), se disputará entre el jueves 23 y el domingo 26 de abril. Como gran novedad para su 50.ª edición, la competición se dividirá por primera vez en cuatro jornadas.

Dónde ver el Rally Islas Canarias 2026

La histórica cita del motor se podrá seguir de forma íntegra y en directo en castellano a través de la plataforma oficial Rally.TV. Además, desde finales de mayo de 2025, este servicio está disponible también en DAZN, plataforma que emitirá la totalidad de las etapas: desde el Shakedown del jueves hasta el último tramo del domingo.

Tramos en directo por DAZN:

Jueves 23 de abril: Desde las 12:00h con el Shakedown y a las 19:00h con la primera especial.

Desde las 12:00h con el Shakedown y a las 19:00h con la primera especial. Viernes 24 de abril: Cobertura continua desde las 09:20h hasta el último tramo a las 21:25h.

Cobertura continua desde las 09:20h hasta el último tramo a las 21:25h. Sábado 25 de abril: Inicio a las 09:20h, cerrando la jornada con un programa especial desde el Service Park en el Estadio de Gran Canaria a las 20:00h.

Inicio a las 09:20h, cerrando la jornada con un programa especial desde el Service Park en el Estadio de Gran Canaria a las 20:00h. Domingo 26 de abril: Jornada final desde las 08:35h hasta el desenlace del tramo 18 a las 14:00h.

Para los espectadores en Cataluña, el canal Esport 3 ofrecerá resúmenes y conexiones especiales durante las madrugadas del domingo y el lunes.

Recuerda que en LaProvincia.es te ofrecemos toda la actualidad del Rally Islas Canarias 2026 en directo, con tiempos actualizados, las mejores imágenes y las noticias de última hora de esta cita del Mundial.