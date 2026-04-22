Una gran Paula Blasi logra la tercera plaza en la Flecha Valona

Más allá de las victorias de Paul Seixas -a ver lo preocupado que está Tadej Pogacar de cara al domingo en la Lieja-Bastoña-Lieja con el genio francés de 19 años- y de Demi Vollering, la mejor siempre en cualquier terreno sea clásica o ronda por etapas, Paula Blasi dejó este miércoles el sello personal con un tercer puesto en el muro de Huy donde siempre se resuelve la Flecha Valona, antesala de la gran cita dominical en las Ardenas.

La corredora catalana llegó a la prueba ya con la etiqueta de contar entre las favoritas gracias a la fantástica victoria conseguida en la Amstel Gold Race. Vino sin conocer la prueba, ni siquiera un muro que se atraganta, seas hombre o mujer, una cuesta asfixiante donde siempre vencía Alejandro Valverde y que ha llegado a ser meta del Tour con triunfo de Purito Rodríguez.

El muro de Huy

Da igual lo que ocurra antes. Y da lo mismo que sea un hombre o una mujer el que vaya montado sobre la bici. Hay que ir a rueda hasta el kilómetro final de la prueba, dejar que gregarios hagan el trabajo, no dar mucho aire a la fuga de turno y acelerar a lo sumo en los últimos 500 metros de la carrera para ganar, tal como hicieron Seixas y Vollering y como se viene realizando desde hace años. Por ejemplo, Pogacar, en 2025, sin ir más lejos.

El podio de la Flecha con Vollering en el centro, Pieterse, a la derecha, y Blasi, a la izquierda. / ASO

Por eso, es importante conocer el muro y saber el momento exacto en el que hay que arrancar no sea que se haga demasiado pronto y te asfixies por el esfuerzo. Mavi García, a los 42 años, se volvió a convertir en la ciclista que estuvo siempre al lado de Blasi hasta que la dejó entre las favoritas en plena ascensión a Huy. Allí ya no le bastaba el consejo de la capitana de ruta y debía actuar si quería luchar por la victoria o ganarse un puesto en el podio.

No hay que esconder que en carreras de este tipo sólo se suele recordar al vencedor o vencedora pero sí, en cambio, sirve para hacer valoraciones de la tercera plaza conseguida por Blasi que la elevan a figurar entre las favoritas para el gran encuentro dominical en las colinas en ruta a Lieja con la ciudad de Bastoña por el camino.

Dos carreras

A Blasi le han bastado dos carreras para estar en la élite del ciclismo femenino y hacer méritos para convertirse, a título individual, en la mejor deportista española en progresión, a los 23 años. “Ya no voy a contar con el factor sorpresa”, respondió entre sonrisas en la entrevista de la televisión internacional antes de tomar la salida.

Paul Seixas, ganador en categoría masculina. / ASO

Sin embargo, si se analiza la tercera plaza se observa que fue batida por una Vollering que ha ganado el Tour, la Vuelta, el Tour de Flandes y la Lieja-Bastoña-Lieja, entre otros éxitos, y por otra corredora prometedora como es la neerlandesa Puck Pieterse, de su misma edad, campeona del mundo de ciclismo de montaña, estrella del ciclocrós y que ya ganó la clasificación de las jóvenes en el Tour, prueba en la que aún no se ha estrenado la ciclista de Esplugues de Llobregat.

Blasi, eso sí, superó a una colección de corredoras con pedigrí. Así, cuarta fue la polaca Katarzyna Niewiadoma, con un Tour en las piernas; quinta, Anna van der Breggen, dos veces campeona del mundo, una olímpica y con cuatro Giros en el bolsillo; a la actual campeona del mundo Magdeleine Vailleres (sexta) y nada menos que a Pauline Ferrand-Prévot (séptima), la última ganadora de la ronda francesa. Ahí es nada y en la segunda gran clásica que corría en menos de tres días. El domingo echará chispa el duelo Pogacar, Evenepoel y Seixas por el lado masculino y la respuesta de Blasi ante la colección de grandes figuras a las que se enfrentará. Las mujeres correrán después de los hombres para finalizar alrededor de las 18.15 horas.