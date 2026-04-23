Alberto Tomé: “La Comunidad de Madrid se ha ganado un sitio en el calendario mundial de la escalada”

Tras la celebración el pasado año en el municipio madrileño de Alcobendas de una de las pruebas de la Copa del Mundo de escalada, la Comunidad de Madrid vuelve a acoger la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026 del 28 al 31 de mayo en la explanada del Polideportivo Municipal José Caballero. La competición, organizada por World Climbing, la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) y Prensa Ibérica, con el apoyo del Consejo Superior de Deportes, la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Alcobendas, contará con dos disciplinas para la alta competición: bloque y velocidad.

Un doble reto que serán el eje de una propuesta deportiva diseñada para impulsar la visibilidad de la escalada y consolidar su crecimiento en España, donde ya existen más de 370 rocódromos y cerca de 300.000 federados en montaña y escalada, convirtiéndose en la cuarta federación a nivel nacional en número de licencias. Hablamos con el director general de Deportes de la Comunidad de Madrid sobre la celebración de este acontecimiento internacional.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido. Visualización de la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026.

¿Qué significa para la Comunidad de Madrid que Alcobendas acoja por segundo año consecutivo una cita internacional de escalada como esta?

Es una noticia muy positiva y un motivo de orgullo después del éxito que tuvo el año pasado. Que un municipio madrileño repita como sede de una competición internacional de este nivel demuestra que la Comunidad de Madrid se ha ganado un sitio en el calendario mundial de la escalada. Refleja el trabajo bien hecho, la colaboración entre administraciones y nuestra apuesta decidida por acoger eventos deportivos de primer nivel.

¿Qué impacto puede tener este evento para la Comunidad de Madrid?

El impacto es amplio y muy positivo. Hablamos de proyección internacional, de visibilidad para la región y también de retorno económico y turístico. Este tipo de competiciones atraen a deportistas, equipos y aficionados de distintos países, que además aprovechan su estancia para conocer Madrid. Es una oportunidad para unir deporte, turismo y promoción de la Comunidad de Madrid.

La escalada está creciendo mucho en los últimos años. ¿Cómo se puede aprovechar este evento para acercarla a los jóvenes?

La escalada vive un momento excelente, especialmente desde su impulso olímpico, y queremos aprovechar ese interés para acercarla a los más jóvenes. Ver competir a los mejores escaladores del mundo en casa es una experiencia muy motivadora.

Alberto Tomé, Director General de Deportes de la Comunidad de Madrid / Cedida

¿Qué legado deja una competición así en Alcobendas y en la región?

El legado va más allá de los días de competición. Eventos como este consolidan a Alcobendas como un municipio vinculado al deporte de alto nivel y refuerzan la imagen de la Comunidad de Madrid como sede habitual de grandes citas deportivas.

¿Qué supone para los deportistas madrileños acoger una prueba internacional en casa?

Supone una oportunidad muy importante. Tener una competición internacional tan cerca permite a los deportistas madrileños vivir el ambiente de la élite y motivarse al máximo.

Para terminar, ¿qué mensaje le daría a los madrileños?

Les invitaría a acercarse y a disfrutar del evento. Es una gran oportunidad para descubrir la escalada y vivir un espectáculo deportivo de primer nivel.