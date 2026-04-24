Rafa Jódar también aplasta a los Top10 y asusta a Sinner

En el día más triste de los últimos tiempos en el tenis español, con la baja de Carlos Alcaraz para Roland Garros y el Masters 1000 de Roma, Rafa Jodar dio una nueva demostración de que su irrupción en la élite ya es una realidad. El tenista madrileño, de tan solo 19 años, se impuso con una solvencia absoluta a Álex de Miñaur, todo un top ten, firmando así su primera victoria ante uno de los diez mejores jugadores del ranking ATP.

La actuación de Rafa Jodar en el Mutua Madrid Open fue una exhibición de tenis total, agresivo y dominante de principio a fin, convirtiendo cada turno de servicio del australiano en un auténtico calvario. Desde el primer juego hasta el último, el madrileño mostró un control absoluto ante un rival sin respuestas.

Ante la atenta mirada de Jannik Sinner, que se acercó a la Pista Manolo Santana para presenciar el encuentro, Rafa Jodar dejó claro que está preparado para competir con cualquiera. Después de sufrir para superar la primera ronda, dio este viernes una demostración incontestable de su enorme presente.

Ni un top ten ni nada parece asustar ya a Rafa Jodar, que en Madrid está viviendo otro gran torneo. Tras el título en Marrakech y sus semifinales en Barcelona, ahora busca dar el gran salto en un Masters 1000 y qué mejor manera que hacerlo en casa.

Su próximo reto será otro de los nombres llamados a marcar el futuro del circuito, el brasileño João Fonseca, que avanzó de ronda tras la retirada del croata Marin Čilić. Un duelo de máxima expectación que, ante la ausencia de Carlos Alcaraz, convierte a Rafa Jodar en la gran atracción del torneo madrileño.

La arcilla de Madrid se prepara así para vivir una nueva explosión de la gran estrella emergente del tenis español. Porque más allá del futuro, hay que mirar ya al presente. Lo de Rafa Jodar ante Álex de Miñaur fue otra prueba de que su nombre está listo para escribirse entre las grandes gestas del tenis mundial.

Rafa Jodar sueña en grande en Madrid y Madrid sueña en grande con Rafa Jodar.