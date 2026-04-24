CASTIGO
La UEFA sanciona con seis partidos a Prestianni por insultos "homófobos", pero no racistas, a Vinícius
No ha encontrado la UEFA pruebas sólidas de que Gianluca Prestianni profiriera insultos racistas a Vinícius. Pero sí de comportamientos "homófobos". Entre otras cosas, porque el propio atacante del Benfica reconoció haberle llamado "maricón", relativizando que ese apelativo entraba dentro de una presunta normalidad en Argentina. Suficiente para que el organismo europeo haya resuelto el caso imponiéndole una sanción de seis partidos.
Los hechos se remontan al Benfica-Real Madrid del 'playoff' de la Champions. Durante ese partido, y tras un gol de los blancos, Prestianni se aproximó a Vinícius y le dijo algo mientras se tapaba la boca con la camiseta. De inmediato, el brasileño se dirigió al árbitro del partido a denunciar que había sido víctima de insultos racistas. Posteriormente, varios compañeros como Mbappé le ratificaron: "Le ha llamado mono cinco veces".
De manera preventiva, la UEFA decidió suspenderle para el partido de vuelta en el Bernabéu. Ahora, más de dos meses después, el organismo europeo le aplica una sanción definitiva y le pide a la FIFA que la haga suya. En otras palabras, que la aplique en el Mundial si finalmente Lionel Scaloni le convoca, como viene sucediendo en los últimos partidos.
Recalca la UEFA que la sanción es por conducta "homófoba" y la divide en dos tramos. Los tres primeros partidos son fijos, incluyendo ahí el del Bernabéu que se perdió de manera preventiva, mientras que los otros tres quedan a expensas de que no reincida en conductas discriminatorias durante un periodo de dos años.
Suscríbete para seguir leyendo
- Adelina Torres, militar: 'La experiencia de las Fuerzas Armadas españolas las convierte en un referente internacional
- Rally Islas Canarias 2026, en directo: sigue el WRC desde Gran Canaria minuto a minuto
- Carreteras cortadas por el Rally Islas Canarias 2026 en Gran Canaria: tramos y horarios
- Una menor denuncia una agresión sexual en un complejo turístico del sur de Gran Canaria: 'Me ha costado estudios, amistades y vida social
- Drama habitacional en Gran Canaria: El juzgado ordena el desahucio de seis familias de un edificio de Vecindario
- Turu Flores, ex de la UD Las Palmas, denunciado por un casino de Las Vegas por deudas millonarias
- El Cabildo promueve un carnet para ofrecer ventajas a personas mayores
- Entradas para la UD Las Palmas, el CB Gran Canaria y el CV Guaguas a cambio de compartir tus recuerdos de Guanarteme