El Villarreal acaricia su pase para la Champions ante un Celta inferior

El Villarreal acaricia la clasificación para la próxima edición de la Liga de Campeones tras imponerse este domingo en La Cerámica a un Celta de Vigo que no logra escapar a su dinámica negativa y complica sus aspiraciones europeas (2-1).

El conjunto castellonense, al que sólo le falta un punto para que su clasificación sea matemática, decantó el encuentro en la primera media hora y después se dedicó a administrar su ventaja ante un rival que solo logró darle algo de emoción al partido tras recortar distancias Borja Iglesias de penalti.

El partido se le puso de cara al Villarreal prácticamente desde el saque de centro. Una internada de Moleiro, tras un desajuste de la defensa viguesa, acabó con el centrocampista canario derribado por Yoel Lago dentro del área a los 24 segundos de juego.

Gerard Moreno transformó con clase la pena máxima para dar ventaja al Villarreal y el contexto ideal para desarrollar el guion de partido con el que el equipo de Marcelino se siente más cómodo.

El Celta, obligado por el marcador, pasó a dominar la posesión y a instalarse en campo rival, aunque sin profundidad en su juego ante un Villarreal que no desaprovechó las opciones de correr al contragolpe.

Con el paso de los minutos, el conjunto castellonense, con Moleiro y Gerard Moreno descolgados en el centro del campo, logró equilibrar el juego y encontrar espacios para superar la presión del Celta.

El Villarreal volvió a sorprender al conjunto vigués, muy frágil en defensa, al borde de la media hora de juego. El equipo de Marcelino sacó con rapidez una falta hacia Pedraza, que prolongó el balón al interior del área para que Pépé lo cruzara al fondo de la red.

El Celta intentó engancharse al partido con un remate de Carreira que desvió con reflejos Arnau Tenas, de nuevo titular en la portería castellonense.

El Villarreal estuvo cerca de sentenciar en un nuevo contraataque, pero Mikautadze, sin apenas ángulo, no acertó con la portería, desprotegida tras la salida de Radu.

La última acción ofensiva del primer tiempo la protagonizó Hugo Álvarez, pero su remate forzado encontró de nuevo la respuesta de Tenas.

El técnico del Celta, Claudio Giráldez, reforzó la apuesta ofensiva en la segunda parte con la entrada de Jutglà, pero el Villarreal salió decidido a resolver el partido por la vía rápida, acumulando varias llegadas peligrosas.

El Celta resistió el empuje inicial de su rival y tuvo en los pies de Hugo Álvarez la opción de meterse en el partido, pero el atacante cruzó en exceso su remate.

El Villarreal, a la contra, siguió generando ocasiones, como una de Mikautadze que salvó Radu y otra de Pépé que despejó bajo palos Borja Iglesias.

El encuentro estaba controlado por los locales, pero un penalti cometido por Gueye devolvió al Celta al partido. Borja Iglesias, en el segundo intento tras detener Tenas el primero, recortó distancias y dio vida al conjunto gallego.

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La entrada de Fer López e Iago Aspas dio impulso al Celta, que estuvo cerca del empate con un remate de Jutglà al palo. El Villarreal, con los cambios, supo resistir el arreón final para sumar tres puntos de valor europeo.