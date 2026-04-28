Óbito
Muere Moncho Monsalve, leyenda del baloncesto español
El exjugador internacional y exentrenador fallece a los 81 años
Redacción
Moncho Monsalve quizá fuera uno de los más prolíficos divulgadores de la cultura baloncestística española. Jugador en los años 60 y después entrenador en un sinfín de equipos, aunque también selecciones, José Manuel Monsalve Fernández (Medina del Campo, Valladolid) ha fallecido a los 81 años.
Descubiertos en unos San Fermines, llegó a ser Miembro del Salón de la Fama español, destacando como pívot del Real Madrid, donde llegó en 1963 procedente del Atlético San Sebastián. Con el equipo blanco, donde militó durante cuatro temporadas, ganó hasta nueve títulos, incluidas las tres primeras Copas de Europa de la sección junto a jugadores como Clifford Luyk, Lolo Sainz o Emiliano Rodríguez. También fue enrolado Monsalve por la selección española, siendo internacional hasta en 61 ocasiones (jugó los Eurobasket de Polonia 1963, URSS 1965 y Finlandia 1967, además del Mundial de Chile de 1966) antes de que sus rodillas dijeran basta y se rindiera a su gran pasión, los banquillos. Aunque también la comunicación.
Desde que fichó por el Mataró en 1972, amontonó clubes por donde fue perfeccionando su libreto táctico, acompañado siempre de una fuerza motivadora y un afán por modernizar el baloncesto más pétreo de otras épocas. Así, pasó por el Barça como asistente, el CB Zaragoza, el Murcia, el Málaga, el OAR Ferrol, el Hospitalet, el Basket Mestre, el Club Deportivo Oximesa de Granada, el Náutico Tenerife, el Castilla Valladolid, el Cantabria Lobos o el Balneario de Archena.
Destacó también como seleccionador (Marruesco, República Dominicana y especialmente Brasil, con quien logró el oro en el Campeonato FIBA Américas de 2009).
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