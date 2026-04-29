Fútbol
Isi Palazón se pierde lo que queda de Liga: siete partidos de castigo tras llamar al árbitro "sinvergüenza"
El futbolista del Rayo ha sido sancionado con cuatro partidos por insultar al árbitro, con dos por protestar y con uno por acumulación de tarjetas amarillas
Efe
El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sancionó este miércoles al jugador del Rayo Vallecano Isi Palazón con siete partidos por acumulación de tarjetas amarillas (un encuentro), por protestar (dos) y por insultar al árbitro (cuatro) durante el partido frente a la Real Sociedad.
El encuentro, correspondiente a la trigésima segunda jornada de LaLiga EA Sports (Primera División) y disputado el domingo 26 de abril, concluyó con empate a tres goles.
Según el acta, Isi fue expulsado por “acceder al terreno de juego con el fin de protestar" una de las decisiones del árbitro. "Una vez expulsado, se dirigió al árbitro en los términos 'eres un sinvergüenza', acompañando dicha expresión con un gesto de señalamiento'.
Isi Palazón, en cualquier caso, sí podrá participar con normalidad en las semifinales de la Conference League frente al Estrasburgo francés, con el partido de ida este jueves (21.00 h.) en el estadio de Vallecas.
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