El Barça activa la investigación por las altas comisiones en el fichaje de Griezmann y pide que declare el jugador

El FC Barcelona ha impulsado la investigación judicial que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 16 de Barcelona contra el expresidente Josep Maria Bartomeu por los delitos de apropiación indebida, administración desleal y falsedad contable. Un informe encargado por el actual presidente Joan Laporta sobre los perjuicios económicos de la anterior junta destapó que existía un 'agujero' de unos 30 millones de euros en diversas operaciones irregulares; entre ellas, el pago de comisiones de hasta el 33% más en varios fichajes.

Uno de ellos fue el del francés Antoine Griezmann en 2019 al Atlético de Madrid a cambio de 120 millones de euros. En la operación se sospecha que el abogado José Ángel González Franco, también investigado en el juzgado, pudo cobrar una comisión de un millón y medio de euros por su mediación en el traspaso. Por eso, los abogados del FC Barcelona han pedido al juzgado que Griezmann y su hermana, que actuó como su representante, declaren como testigos.

En el escrito presentado por los abogados del club azulgrana, al que ha tenido acceso este diario, se señala que existe documentación en la causa, en concreto un correo electrónico que evidencia que "los entonces representantes del FC Barcelona exigían y presionaban al entorno del señor Griezmann para que se resolviera el importe y distribución de las comisiones con el señor González Franco para remitirles el contrato del jugador".

En este correo el interlocutor entre el jugador francés y el Barça Seven Karian explica a la hermana de Griezmann que "ahora, para que el club me envíe el borrador del contrato final de trabajo, exige que la situación se resuelva con José sobre las comisiones. Para ello, debemos resolver la situación de forma global, ya que hasta la fecha los contratos existentes entre tú y Antoine no lo prevén". Para los abogados del Barça, 'José', sería el abogado González Franco. Además, el correo añade: “El club está presionando la cuestión de las comisiones que se salden para mañana por la mañana, para que luego podamos pasar al contrato de trabajo”.

Altas comisiones

En el escrito del Barça en el juzgado se hace referencia a este correo electrónico, de marzo de 2019, en el que se indica que “José ha estado destacando desde el principio que tiene un compromiso escrito de Antoine para pagarle una comisión del 5% ex/IVA del salario bruto y todos los bonus, por la duración inicial del contrato y cualquier prórroga futura. Esto significa no solo 7 millones de euros basados en los 140 millones de euros, sino también potencialmente 2,5 millones de euros en bonificaciones y un 5% en posibles extensiones futuras”.

Pese a esto, Karian dejaba claro que González Franco “aceptó renunciar a sus comisiones sobre posibles bonificaciones futuras" así como "a su derecho a futuras prórrogas", a cambio de una comisión a recibir en julio de 2019. En el correo se explica que Griezmann ya había cobrado 14 millones de euros por el fichaje y por eso su representante instaba a darle uno al abogado investigado. Además, el representante francés del juzgador indicaba que era él quien se encargaba de “redactar los documentos contractuales”, afirmando que “voy a revisar todos los puntos legales y las cantidades diferentes. Intentar reducir el porcentaje de titularidad del 60% a menos. Pedí que Antoine pudiera tener el número 7 y dije que era una condición esencial”.

"De nuevo ni rastro de González Franco; quien, de hecho, ni siquiera formaba parte de ese correo electrónico", según el Barça y por eso insta al juzgado a esclarecer "el importe de las expresadas comisiones y cuál sería la ganancia supuestamente atribuible a González Franco, así como el correlativo perjuicio causado al FC Barcelona". Para ello, considera "esencial" la declaración de Griezmann y de su hermana, quien actuó como intermediaria del fichaje, para saber si hubo un "perjuicio" al club.

Los letrados del Barça señalan que las comunicaciones entre la hermana de Griezmann y las "riendas del negociación" del fichaje las llevaba Karian "y no González Franco". El correo que sirve como principal prueba documental concluye con este mensaje de Karian: “Mi idea sería hablar pronto con Miguel Ángel [Miguel Ángel Gil Marín, Consejero Delegado del AT Madrid], traerle la posibilidad de la salida de Antoine y preguntarle si no preferiría que negociáramos con un club antes que cobrar la cláusula, y así intentar que Antoine ganara X millones en su traslado. Hablamos de este punto de nuevo para actuar según una estrategia y ver cómo avanzamos”.

Contrato simulado

Tras una reunión el 4 de julio de 2019 en Madrid con la hermana de Griezmann, el entonces director de los servicios jurídicos del club azulgrana, Roman Gómez Ponti, también investigado, indicó a Karian que en 15 días el Barça "depositaría el importe correspondiente a la cláusula de rescisión" del jugador. El 12 de julio consignó 120 millones de euros "lo que motivó la inmediata repulsa por parte del Atlético de Madrid y su correlativa denuncia ante la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) frente al jugador y el FC Barcelona por haber negociado dentro del período protegido FIFA". La denuncia fue comunicada a Karian y éste al Barça, "pero no al González Franco", remarca el escrito.

Además, al día siguiente a recibir la denuncia, "comenzaron las negociaciones con el Atlético de Madrid para que abandonara sus pretensiones" que "concluyeron con la celebración de un (simulado) contrato de adquisición de derechos de tanteo sobre determinados jugadores en fecha 11 de septiembre de 2019 a cambio del abono de 15.000.000 euros y cuyo único fin, en realidad, era camuflar una indemnización del FC Barcelona al Atlético de Madrid".

Franco se justifica

González Franco recibió el pago de comisiones en 2020 "lo que no sólo choca contra la lógica más elemental, sino también contra lo reflejado sin ambages en el correo" de Karian a la familia Griezmann de que debía hacerse “en un solo pago, en julio de 2019”. En un escrito a la Fiscalía de 2022, cuando se investigaba las irregularidades, González Franco afirmó que el Barça no le pagó "ni directa ni indirectamente, ni un euro en comisiones" por la contratación de Griezmann.

"Este letrado asesoró profesionalmente al jugador Antoine Griezmann para que se llevase a cabo su fichaje por el FC Barcelona" en la temporada 2019/2020, explica el abogado y añade que “materializado el encargo profesional se efectuaron las gestiones ante el cliente para cobrar el pago de los servicios, que, finalmente abonó, a plena satisfacción para ambas partes, la cuantía de 1.500.000 euros”. Esta cantidad "fue abonada por el propio jugador, nunca por el FC Barcelona", añade González Franco y aportó una factura.

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Pese a esto, el Barça remarca que González Franco "no aportó el encargo profesional supuestamente firmado por Griezmann ni tampoco los justificantes de pago". Además, recuerda que el letrado "ejerce como abogado penalista 6 y no es agente deportivo ni se dedica al Derecho deportivo".