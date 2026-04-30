La gran noche del equipo del barrio: "Esto es el puto Rayo y vamos a ganar la Conference"

Madrid ha vivido un cambio climático en pleno 2026. El aroma a primavera en la ciudad aparecía solo por los aledaños del Bernabéu en los últimos tiempos. Pero es, justamente, el tempo blanco el único lugar donde ha llegado el invierno antes de tiempo tras la eliminación del Real Madrid. Por el contrario, el Atlético y, sobre todo, el Rayo sueñan con sus finales. En Vallecas se juega la Champions, que se llama Conference. Porque el valor para el puerto sin mar, como lo denominan sus vecinos, es mayor que cualquier Orejona.

El recuerdo de la UEFA de 2001

Los de Íñigo Pérez han malacostumbrado al barrio trabajador con alegrías que desbordan sus calles. Todo, a pesar de que el club, como institución, esté todavía lejos de lo que es su afición. Las colas para conseguir una de las 14.708 localidades para la ida de semifinales contra el Estrasburgo han costado tiempo, sudor y, seguro, más de una lágrima. Sobre todo para los franjirrojos que no podrán estar en el estadio. La digitalización no está ni en la venta ni en los marcadores, pero el ánimo analógico vale más que nada.

"Esto es el puto Rayo y vamos a ganar la Conference", se conjuraban los que hacían cola en una taquilla en la que se pagaría con el alma si fuese posible. Haber llegado a las puertas de una final europea era algo que ni en sus mejores sueños imaginaban quienes vieron a su equipo alcanzar los cuartos de la UEFA 2000/2001. El Alavés puso fin a aquella aventura que los vascos prolongarían hasta la histórica final contra el Liverpool. Aquella participación, la única continental hasta el año pasado, llegó por la vía del juego limpio.

La clasificación del Rayo para la Conference de la campaña 2024/2025 fue conseguida a pulso, después de que la propuesta de Íñigo Pérez, con Batalla, Ratiu, Isi, De Frutos o Álvaro García, rompiese las reglas. El estadio, que deja ver sus grietas en cada partido, casi se viene abajo con un pase hacia Europa que el conjunto de la franja ha sabido aprovechar al máximo sin dejarse caer en Liga, que es el gran riesgo de este tipo de temporadas multifuncionales.

Estrasburgo, el ‘filial’ del Chelsea

El Rayo se agarra a la fuerza de Vallecas, como hizo en cuartos contra el AEK, donde cimentó su pase hasta verse las caras con un Estrasburgo que fue líder de la fase liga. El ‘filial’ del Chelsea. Por lo tanto, favorito. El club madrileño, ante un nuevo imperio. El pasado domingo hubo un gran acto de conjura contra la Real Sociedad, con una remontada en el minuto 100 que encendió la llama de una hinchada que representó Isi. Uno de los suyos, sancionado con siete partidos por llamar “sinvergüenza” al árbitro.

Rayo Vallecano, en la goleada de la ida de los cuartos de final de la Conference League contra el AEK Atenas / SPORT

Esto no privará al de Cieza de estar en un estadio donde el Rayo solo ha perdido uno de sus 12 partidos de competición UEFA. Fue esta temporada, en los octavos, ante el Samsunspor. Además, solo han caído como locales en dos ocasiones desde el pasado mes de octubre, acumulando 10 victorias y 7 empates. La dinámica rayista es al alza, con los deberes de la permanencia casi hechos, con cinco puntos sobre el descenso.

Esta semana, sin embargo, todo pasa por poner la cabeza en un hipotético viaje a Leipzig, donde se jugará la final de un tercer torneo que dignifican clubes como el vallecano. Precisamente, el “puto Rayo” que se ha popularizado como cántico de guerra surgió tras el partido contra el Lech Poznan, cuyo equipo se quejó de no tener agua suficiente en los vestuarios y de que las toallas eran cada una de un color. Sus ultras, en tono despectivo, lanzaron el lema que Vallecas, con su ironía y orgullo, acabó haciendo propio.

“La parte mental es el 99%”

El Rayo cuenta con las bajas de Álvaro García, Randy Nteka y Luiz Felipe por lesión. Se espera que Íñigo Pérez apueste por su once tipo en esta competición, con Pathé Ciss como central, un doble pivote con Óscar Valentín, Ilias Akhomach y Jorge de Frutos por los costados y Alemao arriba. Sin embargo, más allá de lo táctico, como recordó en la previa, “la parte mental es el 99% de importante en la eliminatoria”.

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Enfrente, un Estrasburgo con tres veces más valor que el Rayo. Viene de protagonizar en Europa una remontada contra el Mainz tras una exhibición ofensiva. Es un conjunto de altos vuelos, incluso sin el lesionado de gravedad Joaquín Panichelli, ex del Mirandés y autor esta temporada de 20 goles para el equipo francés. A tener en cuenta entre los de O’Neill, nombres como Emmanuel Emegha, recambio de Panichelli arriba, el veterano Ben Chilwell o el joven Mike Penders, el portero sub-23 más valorado de Europa.