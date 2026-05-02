Hecher Sosa, canario en la UFC: "En septiembre voy a crear mi propia promotora de MMA en Lanzarote"

¿De dónde viene Hecher Sosa?

Soy el menor de seis hermanos de una familia humilde del barrio de Los Alonso, en Arrecife. Mis padres provienen de Gran Canaria: mi madre siempre trabajó de todo un poco, sobre todo como limpiadora. Mi padre más de lo mismo, aunque, cuando fue joven, también fue boxeador. De ahí me viene, en parte, mi pasión por los deportes de contacto.

¿Cómo es el proceso de salir de una isla menor, como Lanzarote, hasta las mayores promotoras del mundo?

Es muy difícil, ya no sólo por tener menos infraestructura y más dificultades a la hora de encontrar compañeros de sparring que en ciudades como Madrid, sino también por la falta de confianza de la gente. Mi madre siempre me decía “Hecher, ponte a trabajar, ¿a quién conoces que viva de eso?”. Yo siempre le respondía “pues mamá, a nadie, pero puedo ser el primero”. Y así fue, soy la única persona que vive única y exclusivamente de las Artes Marciales Mixtas (MMA) y sigue residiendo y entrenando en Lanzarote.

Hecher Sosa consigue el título de la promotora FCR tras vencer a Tuomas Grönvall. / FCR

En ese sentido, eres una de esas personas que abren camino.

Es algo que me pone súper contento, poder abrir camino y hacer ver a todas las personas, sobretodo jóvenes que comparten mi sueño, que si se cree, se pone el alma y el corazón en algo, pueden conseguir lo que se propongan. Si yo lo he conseguido, que soy una persona igual que todos ellos, y he tenido los mismos recursos, les doy la esperanza de que ellos también pueden. De hecho, ahora hay incluso más salidas que antes: mucha más promotora, más confianza en el deporte al ser televisado… ahora es más sencillo.

Siendo El Archipiélago un territorio tan limitado, dos canarios han entrado en la UFC. ¿Qué le falta a Canarias para apoyar a sus deportistas?

Creo que a los deportistas no les hace falta nada, sólo tener un buen manager, saber moverse y ser inteligente. También saber rodearse: hay mucha gente en Canarias, entrenadores y promotores, que miran sólo por ellos y le cierran las carreras a los peleadores. Creo que también es importante atreverse a salir fuera: hay muchos luchadores canarios que pelean mucho en las Islas o en promotoras pequeñas, pero no se arriesgan a dar el salto. Yo con dos peleas profesionales me fui a Suecia, a la promotora FCR, y conquisté el cinturón. El camino, para mi, es ese: medirse y crecer fuera.

¿No hay nadie que apueste por una promotora fuerte de MMA en Canarias?

Te voy a dar una exclusiva (risas). Sabes que tenemos la suerte en España de contar con WOW, pero en septiembre voy a crear mi propia promotora, Guanche’s Warrior Championship, con el objetivo de que los peleadores que salgan de ahí vayan a luchar a WOW o promotoras internacionales. El primer evento será en septiembre en Lanzarote y pienso que se desarrolle en el Archipiélago, para que los canarios puedan triunfar, salir y tener recorrido gracias a la repercusión que estoy teniendo yo en UFC y mis contactos. Quiero facilitarle a nuestras jóvenes promesas la salida al panorama internacional.

En tu carrera, campeón de FCR, de WOW... ¿cómo viviste ese proceso de ir escalando? ¿Sentías presión?

Hubo un punto de inflexión en esa etapa. Cuando iba 3-0 y estaba peleando en FCR, perdí una pelea. Para mi, fue lo mejor que me pudo pasar, porque me di cuenta de que tenía un equipo y un círculo súper negativo a mi alrededor. Pude hacer una limpia y centrarme sólo en la gente que me quiere. Desde ahí, empecé a hacer las cosas como yo quería, por y para mi. Desde entonces, llevo 12 victorias consecutivas. ¿Por qué digo esto? Porque, cuando yo soy dueño de mi vida, soberano de mi destino y tomo mis decisiones, siento que tengo mucha menos presión, porque cuando me equivoco, lo hago yo, y cuando hago las cosas de corazón, haciendo lo que siento, todo sale mejor.

Hecher Sosa, con el cinturón de campeón de la promotora WOW tras su pelea contra Yaman ‘El Diamante’. / WOW

¿Y en el momento en el que estabas cerca de entrar en la UFC?

Ahí sí que hubo un poco. Cuando ya era campeón de FCR y peleaba en WOW, esperando la llamada de la UFC, sentía que, si fallaba, podía alejarme de mi sueño de pelear ahí. Ahora que ya logré cumplir el sueño de pelear en el Contender Series, siendo el primer español de la historia que gana y logra el contrato, no tengo ninguna presión. Entiendo que estoy peleando contra los mejores del mundo y disfruto del proceso, me pongo a prueba en cada pelea y, sobre todo, entiendo que una derrota puede llegar en cualquier momento. Me preparo tanto física como psicológicamente para evitar que pase, pero si llega, entenderé que es a lo que te expones cuando entras a la jaula contra los mejores.

En 2020 nace tu niña, Keily. ¿Cómo vives el no poder acompañarla todo lo que te gustaría por dedicarte a tu sueño?

Lo has definido a la perfección. Para mí, lo más duro es pasar tanto tiempo lejos de mi familia, sobre todo de mi hija, porque ella aún no lo entiende. Crece a pasos agigantados y se me parte el alma cuando tengo que viajar y ella llora porque yo no estoy, o está más sentimental y lo pasa mal. Poco a poco se va acostumbrando, pero aún así, todavía le cuesta. Cuando vuelvo, intento dedicarle todo el tiempo posible a ella. Me la llevo a dónde puedo e intento estar con ella de cerca para que vea a lo que se dedica y quién es su padre, intentando inculcarle valores y darle el amor que merece.

¿Cómo fue la preparación para tu pelea contra Mackson Lee en el Contender Series?

Fue la preparación más dura de mi vida a nivel psicológico. Me avisaron con poco más de un mes de antelación, pero, como siempre digo, soy un guerrero y estoy preparado para la guerra. Pero estaba pasando una situación personal muy complicada: mi padre estaba enfermo en el hospital y cada vez iba a peor. Entrenaba todo el día y el poco tiempo restante estaba con él. No pude estar en los últimos momentos de vida de mi padre: dos semanas antes de la pelea, viajé a Las Vegas, y me despedí sabiendo que, quizás, no volvería a hablar con él nunca más, y así fue.

¿Cómo viviste esos días previos?

Fue el mejor momento de mi vida deportiva y, a la vez, el peor a nivel personal. Me iban diciendo el estado de mi padre y se me partía el alma, pero me enfocaba y sacaba toda la rabia en cada entreno. A dos días del combate, cuando estaba empezando el corte del peso, falleció y se me vino el mundo encima. Pero de cada momento negativo saco algo positivo, y me repetía a mi mismo que mi padre se había ido de su cuerpo para cruzar el charco y estar conmigo dentro de la jaula para conseguir entrar en la UFC. Era nuestro sueño y, pasara lo que pasara, no iba a rendirme ni a mirar atrás. A pesar del cansancio y el estrés psicológico, salí a destruir a mi rival, y así lo hice. Demostré quién es Hecher Sosa, me hice fuerte, crecí y demostré que no se me puede derrumbar a nivel psicológico.

¿Qué significaba tu padre para ti?

Mi padre es, y era, mi mejor amigo. El único que me entendía, con quién podía hablar, contarle todos mis problemas y nunca me juzgaba. Siempre miraba por mí antes que por nadie. Era mi confidente: con quién quedaba todos los fines de semana para ver el fútbol. Era mi media mitad, la persona en la confiaba más que en mi mismo, porque sabía que nunca me iba a fallar y miraría por mi primero. Lo echo muchísimo de menos, no sabes la falta que me hace y lo duro que fue para mí ganar en el Contender Series y no tenerle ahí para contarle toda la historia.

Hecher Sosa, tras vencer a Mackson Lee en el Dana White’s Contender Series. / UFC

¿Cómo valoras tu debut en la UFC?

Una vez más, peleo en corto aviso, con sólo un mes de preparación, pero estaba preparado. Todo salió a pedir de boca. Es verdad que quería noquearlo, para ser el primer español que debutaba con KO en la UFC. No pudo ser, pero no porque no lo intentase: fueron 285 golpes los que lancé. Agridulce por no haber logrado el knockout, pero muy contento de haber dado una guerra. Incluso Dana White (presidente de la UFC) vino a felicitarme y a decirme “Hecher, dos peleas aquí y siempre intentando tumbar al oponente”. Cuando gané, sentí el alivio de demostrarle al mundo lo que yo ya sabía: que tengo nivel de UFC y mucho por ofrecer.

¿Cuándo será el próximo combate?

No he cerrado la próxima pelea porque estoy trabajando con Mario y Óscar Casas grabando una película en Barcelona. El rodaje acaba el 4 de mayo y, a partir de ahí, me centro en preparar el siguiente combate, pero le estoy pidiendo a la UFC que sea el 11 de julio en Las Vegas.

Petr Yan, Merab Dvalishvili, Sean O’Malley… hay grandes nombres en tu división. ¿Algún combate soñado?

El peso gallo es la división donde más peleadores hay y que más nivel tienen. En peso pesado hay 30, en la mía, más de 80. La verdad es que me gustaría pelear contra el campeón, Petr Yan, pero sé que queda mucho para eso. Me gusta ir paso a paso y ahora sólo me centro en la siguiente pelea y estar pronto en el top 15 de la división.

Para acabar, ¿qué le aconsejarías al Hecher de sus inicios?

Que aprenda de sus errores y que nunca se rinda. En muchos momentos se sentirá sólo y frágil, pero que de ahí sacará su mayor fortaleza. Que no renuncie, que crea en sí mismo, aunque a veces dude. Habrá gente que le tema, y otras que darían lo que fuera por estar donde está él. Que confíe, crea y disfrute del proceso, que lo más bonito es disfrutar de cada día.