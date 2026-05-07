Incidentes
Batallas campales en París tras la victoria del PSG dejan 127 detenidos y decenas de heridos: uno de ellos de gravedad por mortero de artillería
Un gol de Dembélé condujo al PSG a la final de Budapest pese al último esfuerzo de Kane
AFP
Un total de 127 personas fueron detenidas en el área metropolitana de París y 34 resultaron heridas, una de gravedad, en los incidentes tras la clasificación del PSG para la final de la Liga de Campeones, anunció el jueves el ministro del Interior francés.
Tras la victoria del PSG, que eliminó al Bayern de Múnich (1-1 después del 5-4 de la ida), hubo enfrentamientos y disturbios durante la noche.
"127 personas han sido detenidas en el área metropolitana de París, de las cuales 107 en París. Once personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad por un mortero de artillería", precisó el ministro en CNews/Europe 1 al tiempo que condenó "firmemente" los incidentes.
La final europea se disputará el 30 de mayo en Budapest y el PSG de Luis Enrique se enfrentará a otro club con entrenador español, el Arsenal de Mikel Arteta, que el martes eliminó al Atlético de Madrid.
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