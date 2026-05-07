Puertos de Las Palmas y la Federación de Vela Latina lanzan un nuevo curso de iniciación para este verano

La Fundación Puertos de Las Palmas y la Federación de Vela Latina Canaria de Botes han presentado la segunda edición del Curso de Iniciación a la Vela Latina Canaria de Botes Fundación Puertos de Las Palmas, una iniciativa dirigida a acercar este deporte tradicional a los más jóvenes.

El programa se desarrollará del 3 al 28 de agosto en las instalaciones de la Federación de Vela Latina Canaria, situadas en el Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria, y estará dirigido a niños y niñas de entre 8 y 16 años.

La presentación contó con la participación de la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas y de la Fundación Puertos de Las Palmas, Beatriz Calzada; la gerente de la fundación, Betsabé Morales; y representantes de la Federación de Vela Latina Canaria de Botes, entre ellos su presidente, Manuel Farías, y la vicepresidenta Helena Aldaz.

Durante el acto, Calzada destacó la relación histórica entre la Vela Latina Canaria y el Puerto de La Luz, así como el compromiso de la Fundación Puertos de Las Palmas con la conservación y promoción de esta práctica deportiva tradicional.

Por su parte, Manuel Farías subrayó la importancia de este tipo de iniciativas para fomentar la cantera y acercar la Vela Latina Canaria a las nuevas generaciones.Esta segunda edición incorpora varias novedades respecto al año anterior, entre ellas una mayor segmentación por edades, nuevos talleres, actividades vinculadas al mar y contenidos educativos sobre navegación, cultura marítima e historia del Puerto de La Luz.

También se reforzará la atención personalizada con un mayor número de monitores y se celebrará un Día de las Familias, una jornada especial en la que padres, madres y familiares podrán compartir la experiencia con los participantes.

El curso busca promover entre los jóvenes los valores de la Vela Latina Canaria, considerada patrimonio cultural y deportivo de Canarias, además de reforzar el vínculo entre el puerto y la sociedad a través de propuestas educativas, culturales y deportivas.

Noticias relacionadas

Las inscripciones ya están abiertas a través del correo electrónico velalatina@federacionvelatinadebotes.com.